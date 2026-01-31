Sortir (du 8 février au 22 mars)

ATELIER

Tu tay in Têt (Toucher le patrimoine par la création)

Jusqu’au 22 mars, de 09h00 à 17h00, tous les jours

Zone Thái Hoc du Temple de la Littérature

58, rue Quôc Tu Giam, quartier de Van Miêu - Quôc Tu Giam, Hanoï

Organisé au Temple de la Littérature, l’atelier “Tu tay in Têt” propose une expérience artistique immersive visant à faire découvrir le patrimoine à travers une approche accessible, pédagogique et créative.

Inspiré des motifs des stèles des docteurs, de l’architecture traditionnelle, des figures symboliques et de l’esprit de l’enseignement confucéen, cet atelier invite les participants à imprimer eux-mêmes des images et à décorer des objets artisanaux. Une manière sensible et interactive d’entrer en dialogue avec le patrimoine.

Ouvert à tous les publics, y compris les visiteurs internationaux, l’atelier permet de découvrir le patrimoine de manière vivante et concrète ; de créer librement à partir de valeurs traditionnelles ; de repartir avec un souvenir culturel marqué de l’empreinte du Temple de la Littérature.

Pensé comme un pont entre héritage et vie contemporaine, “Tu tay in Têt” illustre une démarche de préservation associée à la valorisation culturelle.

ÉVÉNEMENT

Têt Viêt - Têt Phô 2026 (Têt vietnamien - Fête de rue 2026)

Jusqu’au 17 mars

Lac Hoàn Kiêm et Vieux quartier de Hanoï

À l’occasion du Nouvel An lunaire de l’Année du Cheval, la capitale Hanoï, et particulièrement son Vieux quartier et le lac Hoàn Kiêm, se transforment en espaces culturels vivants où les traditions du Têt sont fidèlement reconstituées.

Sous l’égide du Comité de gestion du lac Hoàn Kiêm et du Vieux quartier de Hanoi, le programme “Têt Viêt - Têt Phô 2026” propose une multitude d’activités : expositions, spectacles d’arts traditionnels, rites populaires, ateliers de découverte ainsi que de nombreuses interactions pour les locaux et les touristes.

Activités phares :

Le 24 janvier de 19h30 à 21h30 : concert de musique traditionnelle “Nhac ta nhà phô” (Mélodies de la rue, notre demeure) par le groupe Dông Kinh Cô Nhac au Centre d’échange culturel du Vieux quartier (50, rue Dào Duy Tu).

Le 08 février :

* À partir de 07h00 : départ de la porte Ô Quan Chuong, la grande procession rituelle autour du Vieux quartier et du lac Hoàn Kiêm avec la participation de divers clubs culturels et de l’Áo dài Pham Gia. À l’arrivée à la maison commune Kim Ngân : cérémonie d’hommage au Génie tutélaire, érection de la perche de l’année et spectacles de musique folklorique.

* De 09h00 à 11h30 : atelier de confection du bánh chung (gâteau de riz gluant farci de viande de porc et d’haricot mungo) au Centre culturel et artistique (22, rue Hàng Buôm).

* De 14h00 à 16h00 : promenade au marché aux fleurs du Têt (rue Hàng Luoc) pour retrouver l’élégance du printemps hanoïen d’antan.

Plusieurs espaces thématiques et expositions seront ouverts aux visiteurs du 17 janvier au 17 mars :

Le Centre culturel et artistique présentera un espace dédié au Têt traditionnel ;

Le Centre d’échange culturel accueillera l’exposition “Salutations au Printemps de l’Année du Cheval” ;

La Maison patrimoniale (87, rue Ma Mây) reconstituera l’ambiance festive d’une famille hanoïenne d’autrefois ;

Le Centre d’information culturelle du Lac Guom (2, rue Lê Thai Tô) proposera une exposition sur les “Couleurs printanières de l’Année du Cheval” ;

La maison commune Dông Lac (38, rue Hàng Dào) exposera des œuvres de laque intitulées “L’Année du Cheval avec les couleurs Lacquer HanoiA” ;

Enfin, la maison commune Kim Ngân (42, rue Hàng Bac), le Centre d’information du patrimoine (28, rue Hàng Buôm) et le site du 40, rue Lan Ông présenteront des décorations et installations consacrées au Têt traditionnel.

