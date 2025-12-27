Sortir (du 9 au 18 janvier)

Dưới lớp thời gian (Sous les strates du temps)

Jusqu’au 18 janvier 2026

De 09h00 à 20h00, du mardi au dimanche

Mơ Art Space

136, rue Hàng Trống, quartier de Hoàn Kiếm, Hanoï

Mơ Art Space présente l’exposition personnelle ”Sous les strates du temps” de l’artiste Nguyên Xuân Luc, où la laque traditionnelle se déploie non seulement sur la surface picturale, mais s’étend également vers des formes sculpturales.

Dans l’art de la laque, la lumière naît de matériaux tels que la feuille d’or, la feuille d’argent, la coquille d’œuf ou la nacre, superposés en multiples couches puis longuement polis pour obtenir une surface lisse et brillante. Il s’agit d’une lumière discrète, presque murmurée, surgissant des profondeurs de la matière.

Originaire de Chuôn Ngọ, village ancestral de la marqueterie de nacre à Hanoï, Nguyên Xuân Luc sait que la nacre, lorsqu’elle est surutilisée, peut facilement devenir un simple effet décoratif.

L’artiste cherche ainsi à lui restituer sa fonction essentielle : celle de produire et d’exprimer la lumière par elle-même.

Nốt vàng son (Une touche d’or et de laque)

Jusqu’au 10 janvier 2026

De 09h00 à 17h00 (du mardi au vendredi)

De 09h00 à 18h00 (samedi et dimanche)

Club House - zone résidentielle Anlac Green SymphonySơn Đồng, Hanoï

“Nốt vàng son” s’inscrit dans la continuité de la série d’événements

culturels et artistiques Anlac Sense, initiée par Anlac Group en collaboration avec 84SPACE.

L’exposition invite le public à un voyage esthétique consacré à la beauté intemporelle de la peinture sur laque, tout en rendant hommage à ce matériau emblématique, souvent considéré comme l’âme même des arts plastiques vietnamiens. Une occasion de redécouvrir la richesse, la profondeur et la noblesse de la laque à travers des œuvres qui célèbrent un héritage artistique vivant.

Au cœur des territoires en migration

Du 9 au 11 janvier 2026, de 09h00 à 22h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Sơn, quartier de Đống Đa, Hanoï

Réfléchir à l’identité de l’exil - façonnée par les migrations et les dispersions -, c’est penser un processus de devenir. Entre frictions et rencontres, cette identité se construit dans une négociation permanente des formes humaines.

Présentée en janvier à travers quatre villes d’Asie du Sud-Est, l’exposition “Au cœur des territoires en migration” explore la migration comme une identité relationnelle, fluide et en constante transformation. À l’image d’un rhizome, réseau vivant qui s’étend et s’entrelace sans cesse, l’identité migrante crée des liens à travers les distances, les langues, l’histoire et les matériaux artistiques.

