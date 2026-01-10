Sortir (du 14 au 18 janvier)

>> Sortir (du 20 au 31 décembre)
EXPOSITION
Tết hội ngộ - Têt des retrouvailles
Le 16 janvier de 15h00 à 21h00
Les 17 et 18 janvier de 09h00 à 21h00
Complex 01
29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï
Entrée libre
Inscription des exposants : https://sites.google.com/view/hanoimoodon/
Il est des rendez-vous qui ne reviennent qu’à l’approche du Têt (Nouvel An lunaire).
Et des retrouvailles qui, lorsque l’année s’achève, ouvrent véritablement les cœurs.
Au milieu du marché de fin d’année, nous nous retrouvons.
À l’aube de l’Année du Cheval, nous prenons conscience.
Têt hôi ngô est un marché du Têt placé sous le signe du mouvement, du renouveau et de l’élan vital. Un espace où l’on ne fait pas que passer, mais où l’on choisit de rester.
Au programme :
- Marché du Têt : cadeaux, artisanat, ventes de fin d’année
- Atelier de confection de banh chung (gâteau de riz gluant traditionnel du Têt)
- Ateliers et jeux traditionnels
- Espaces de rencontre, de cuisine et de photographie
Têt hôi ngô, c’est se rencontrer pour mieux retrouver l’esprit du Têt.
L’Année du Cheval s’ouvre, invitant chacun à aller de l’avant.
ATELIER
Le livre mystère (de 6 à 11 ans)
Le 17 janvier 2026 à 15h30
Médiathèque de l’Institut français de Hanoï
15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï
Animation réservée aux membres,
dans la limite des places disponibles
Inscription du 12 au 16 janvier/ mediatheque@ifv.vn
Le livre est un compagnon précieux, ouvrant les portes d’un monde riche et multicolore. À travers une animation mêlant découverte de la lecture et activité manuelle, les enfants partiront à la rencontre d’un univers plein de surprises et de créativité.
CINÉMA
Les amants du Pont-Neuf
Le 14 janvier à 19h00
DCine
6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sai Gon, Hô Chi Minh-Ville
Réalisation : Leos Carax
Avec : Juliette Binoche, Denis Lavant, Klaus Michael Gruber
Genre : Comédie dramatique
Durée : 02h05
Alex vit sous le Pont-Neuf aux côtés de son ami Hans, qui lui fournit régulièrement les somnifères auxquels il est accoutumé. Une nuit, alors qu’il erre sur le boulevard Sébastopol, une voiture le heurte. Michèle, une jeune femme, est témoin de la scène. Quand il sort de l’hôpital de Nanterre, elle va le retrouver sous le Pont-Neuf. Elle fuit son premier amour, Julien. Si Alex est tout prêt à l’accueillir, Hans veut la chasser. Michèle, qui devient aveugle, tombe bientôt amoureuse d’Alex. Ensemble, tous deux s’amusent à Paris, assistant notamment aux célébrations du Bicentenaire de la Révolution, vivant de petits larcins. Une histoire d’amour fou tournée dans des décors grandioses. Le Pont-Neuf a dû être recréé près de Montpellier.
L’extraordinaire voyage de Marona
Le 17 janvier à 19h00
Complex 01
29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï
Réalisation : Anca Damian
Genre : Animation, Famille
Durée : 01h47
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore
les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie
Par son empathie sans faille, sa vie devient une véritable leçon d’amour.
Un film d’animation dramatique franco-belgo-roumain réalisé par Anca Damian et nommé en 2019 au Prix du cinéma européen du meilleur film d’animation.
