Sortir (du 14 au 18 janvier)

>> Sortir (du 20 au 31 décembre)

>> Sortir (du 9 au 18 janvier)

>> Sortir (du 4 au 11 janvier 2026)

EXPOSITION

Tết hội ngộ - Têt des retrouvailles

Le 16 janvier de 15h00 à 21h00

Les 17 et 18 janvier de 09h00 à 21h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Entrée libre

Inscription des exposants : https://sites.google.com/view/hanoimoodon/

Il est des rendez-vous qui ne reviennent qu’à l’approche du Têt (Nouvel An lunaire).

Et des retrouvailles qui, lorsque l’année s’achève, ouvrent véritablement les cœurs.

Au milieu du marché de fin d’année, nous nous retrouvons.

À l’aube de l’Année du Cheval, nous prenons conscience.

Têt hôi ngô est un marché du Têt placé sous le signe du mouvement, du renouveau et de l’élan vital. Un espace où l’on ne fait pas que passer, mais où l’on choisit de rester.

Au programme :

- Marché du Têt : cadeaux, artisanat, ventes de fin d’année

- Atelier de confection de banh chung (gâteau de riz gluant traditionnel du Têt)

- Ateliers et jeux traditionnels

- Espaces de rencontre, de cuisine et de photographie

Têt hôi ngô, c’est se rencontrer pour mieux retrouver l’esprit du Têt.

L’Année du Cheval s’ouvre, invitant chacun à aller de l’avant.

ATELIER

Le livre mystère (de 6 à 11 ans)

Le 17 janvier 2026 à 15h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres,

dans la limite des places disponibles

Inscription du 12 au 16 janvier/ mediatheque@ifv.vn

Le livre est un compagnon précieux, ouvrant les portes d’un monde riche et multicolore. À travers une animation mêlant découverte de la lecture et activité manuelle, les enfants partiront à la rencontre d’un univers plein de surprises et de créativité.

CINÉMA

Les amants du Pont-Neuf

Le 14 janvier à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sai Gon, Hô Chi Minh-Ville

Réalisation : Leos Carax

Avec : Juliette Binoche, Denis Lavant, Klaus Michael Gruber

Genre : Comédie dramatique

Durée : 02h05

Alex vit sous le Pont-Neuf aux côtés de son ami Hans, qui lui fournit régulièrement les somnifères auxquels il est accoutumé. Une nuit, alors qu’il erre sur le boulevard Sébastopol, une voiture le heurte. Michèle, une jeune femme, est témoin de la scène. Quand il sort de l’hôpital de Nanterre, elle va le retrouver sous le Pont-Neuf. Elle fuit son premier amour, Julien. Si Alex est tout prêt à l’accueillir, Hans veut la chasser. Michèle, qui devient aveugle, tombe bientôt amoureuse d’Alex. Ensemble, tous deux s’amusent à Paris, assistant notamment aux célébrations du Bicentenaire de la Révolution, vivant de petits larcins. Une histoire d’amour fou tournée dans des décors grandioses. Le Pont-Neuf a dû être recréé près de Montpellier.

L’extraordinaire voyage de Marona

Le 17 janvier à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisation : Anca Damian

Genre : Animation, Famille

Durée : 01h47

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore

les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie

Par son empathie sans faille, sa vie devient une véritable leçon d’amour.

Un film d’animation dramatique franco-belgo-roumain réalisé par Anca Damian et nommé en 2019 au Prix du cinéma européen du meilleur film d’animation.

DT/CVN