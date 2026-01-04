Sortir (du 4 au 11 janvier 2026)

Quand la patrimoine du hát bôi rencontre l’indie contemporain

Le 4 janvier 2026, de 15h00 à 22h00

GH Complex

319/15, rue Bình Quới, quartier éponyme, Hô Chi Minh-Ville

Billetterie : Ticketbox

Un billet unique pour sept heures d’immersion culturelle : tel est le pari de cette expérience originale, mêlant théâtre traditionnel vietnamien et musique contemporaine, au bord de la rivière.

Dès 15h00, les participants sont accueillis avec une boisson offerte avant de découvrir l’espace d’exposition. Moment fort de l’après-midi : un accès exclusif aux coulisses, permettant d’observer le travail de maquillage et d’échanger avec les artistes incarnant les personnages du hát bội, forme classique du théâtre vietnamien. Les visiteurs pourront également essayer des costumes traditionnels et repartir avec une photo souvenir imprimée sur place.

À 16h00, place à un atelier participatif de peinture de masques, animé par des artistes de théâtre. Attention : les places sont limitées aux 30 premières inscriptions.

La soirée s’ouvre à 19h00 avec le spectacle principal : des extraits de hát bội mettant en lumière l’esprit héroïque vietnamien, suivis d’une session de questions-réponses et de cadeaux offerts par les artistes. L’expérience se prolonge ensuite dans une ambiance plus détendue, avec un concert de musique indie contemporaine au bord de l’eau, réunissant Bệt Band et Em Ellata.

Khổng Tước - The Peacock (Le Paon)

Les 6, 7 et 8 mars (à 20h00) et le 8 mars (à 15h00)

Le Théâtre Hô Guom

40, rue Hàng Bài, quartier de Cửa Nam, Hanoï

Après avoir conquis des centaines de scènes à travers le monde, le ballet mythique Khổng Tước (Le Paon), dans sa version 2022, sera présenté pour la première fois au Vietnam. Cette œuvre majeure est signée par la légendaire danseuse et chorégraphe Yang Liping, figure emblématique de la danse contemporaine chinoise.

Dans cette version, Yang Liping assume les rôles de chorégraphe principale, directrice artistique et interprète exceptionnelle dans le tableau “Hiver”. Elle s’est entourée d’une équipe créative de premier plan, notamment du célèbre artiste visuel Ye Intian, lauréat de l’Oscar du meilleur design artistique.

L’œuvre condense toute l’essence de l’art chorégraphique de Yang Liping et constitue une profonde méditation sur le sens de la vie. Le moment le plus attendu reste son apparition sur scène dans le tableau “Hiver”, où elle incarne un paon dansant au cœur d’une tempête de neige, symbole de la renaissance et de la beauté éternelle.

Chaque billet ouvre la porte d’un univers poétique où le Paon traverse les quatre saisons - printemps, été, automne, hiver - laissant une empreinte durable d’amour et de vie.

Thanh vang trời xanh (Un son clair vibrant dans le ciel)

Le 11 janvier 2026, de 10h00 à 14h00

Parc Hòa Bình

Rue Phạm Văn Đồng, Hanoï

Date limite d’inscription : 28 décembre 2025

Organisé par NatureWize Vietnam, organisme dédié à l’éducation environnementale, Thanh vang trời xanh est un atelier de fabrication de cerfs-volants ouvert à tous les âges. À travers une activité ludique et en plein air, l’événement vise à sensibiliser le public à la protection des espèces sauvages menacées au Vietnam, à l’occasion de la Journée internationale du cerf-volant (11 janvier).

Chaque participant reçoit un kit complet pour fabriquer son propre cerf-volant, ainsi qu’un livret pédagogique sur les cerfs-volants et la faune sauvage vietnamienne. Guidés par l’équipe organisatrice, les participants créeront des cerfs-volants à l’effigie d’animaux sauvages, porteurs d’un message fort en faveur de la nature.

À l’issue de l’atelier, chacun repartira avec sa création, souvenir d’une expérience conviviale et engagée. Soixante places sont disponibles, réservées aux premiers inscrits.

Tour de nuit au Temple de la Littérature

Tous les mercredis, samedis et dimanches à 18h30

Temple de la Littérature

58, rue Quốc Tử Giám, quartier de Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hanoï

Billets : Ticketbox

À la tombée de la nuit, le Temple de la Littérature dévoile un visage inédit à travers une visite immersive alliant lumière, poésie et technologie. Ce tour nocturne met en valeur l’histoire millénaire du système éducatif vietnamien grâce à une scénographie contemporaine.

Le parcours propose un véritable voyage dans le temps, des berceuses maternelles à la transmission du savoir par les lettrés. Les visiteurs peuvent interagir via la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle avec la sage Cụ Rùa (la Tortue sacrée) et l’interroger sur l’histoire du site. Une expérience d’apprentissage à l’ancienne - papier dó, pinceaux et encre - vient compléter la visite.

La soirée s’achève par un spectacle monumental de mapping 3D, projeté sur l’ensemble du site, avec deux tableaux majeurs : L’essence de la voie lettrée et La pierre gravée de la renommée.

