Sortir (du 6 au 14 décembre)

ÉVÉNEMENT

Vide-grenier et marché Noël

Le 13 décembre, de 08h00 à 13h00

École Saint-Ange

188A2 et 189A1, rue Nguyên Van Huong, quartier d’An Khanh, Hô Chi Minh-Ville

L’école Saint-Ange organise son traditionnel marché festif et vide-grenier placé sous le signe de Noël. Ouvert à tous, l’événement proposera tout au long de la matinée des ateliers et des animations pour les familles et les enfants, ainsi que de quoi se restaurer et se désaltérer.

Les élèves de maternelle et d’élémentaire préparent déjà leurs chants pour une superbe chorale, qui se produira également à cette occasion. Côté marché de Noël : des bougies, des vêtements, des jouets éducatifs, des accessoires… une véritable pléiade de trésors à découvrir, en plus des objets de seconde main proposés par des particuliers. Seront également présents la Bouquinerie solidaire, qui vend des livres au profit d’actions sociales destinées à la communauté française, Saigon Children, qui soutient les enfants défavorisés, ainsi qu’un exposant particulier dont les ventes seront reversées aux sinistrés des inondations du Centre du Vietnam.

CONCERT

VYO grand concert 2025

Le 7 décembre à 20h00

Opéra Hô Guom

40, rue Hàng Bài, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï

Le programme est destiné aux enfants de 6 ans et plus.

Venez apprécier la musique éclatante d’un jeune orchestre symphonique et choisissez votre propre fin parfaite dans l’univers féerique du VYO Grand Concert 2025 !

Le VYO Grand Concert propose une multitude de nouveautés que nous sommes impatients de partager avec vous :

• Dans le cadre spacieux et chaleureusement éclairé de l’Opéra de Hô Guom

• Au travers de morceaux riches en images et incroyablement faciles à apprécier.

• Avec une œuvre entièrement inédite qui n’est jamais apparue ailleurs, mais qui vous semblera immédiatement familière. L’histoire du Tò Mò (le petit Curious), d’un chapeau magique, et de leur village rempli de mélodies.

• Par une invitation lancée au public à co-créer ce voyage musical. Une surprise jamais vue auparavant sur la scène du VYO. Venez écouter, participer à l’activité interactive, et prenez la place du chef d’orchestre pour décider de l’orientation des sons. Laissez les mélodies guider l’allégresse de la soirée.

Le VYO Grand Concert 2025 vous promet une soirée remplie d’émotion et débordante de gaieté.

Si les concerts précédents ouvraient la porte à des histoires douces et chuchotées, cette fois-ci, vous auriez beaucoup plus ! Suivez le petit Curious et son chapeau magique dans un monde animé, débordant de jeux insouciants. Ce sera une mémorable aventure.

TABLE RONDE

Rencontre avec Franck Thilliez

Le 6 décembre, de 09h30 à 11h30

Complex 01

29/31/167, rue Tây Sơn, quartier de Đống Đa, Hanoï

Inscription : https://forms.gle/P7DmovjL2cQJM92V9

Langue : traduction simultanée français – vietnamien

L’écrivain Franck Thilliez, figure incontournable du roman policier et du thriller français contemporain, sera l’invité d’une rencontre exceptionnelle. Traduit dans plus de vingt langues, il s’impose par une écriture mêlant sciences, psychologie et criminologie, portée par des intrigues d’une grande précision.

Ses œuvres - dont la célèbre trilogie Syndrome E, Gataca et Atomka - interrogent la nature humaine, les dérives du progrès et les zones grises entre le bien et le mal.

La table ronde offrira un espace d’échanges autour de sa carrière, de son style narratif et des thèmes qui nourrissent son œuvre. Les lecteurs pourront poser des questions, obtenir des dédicaces et découvrir des anecdotes inédites sur son processus de création ou les adaptations de ses romans à l’écran.

EXPOSITION

The Art of Water (L’art de l’eau)

Les 13 et 14 décembre de 08h00 à 17h00

Musée de Hanoï

Rue Pham Hùng, quartier de Từ Liêm, Hanoï

Entrée libre

Organisée dans le cadre du projet Ngoc Thủy Đình, l’exposition “The Art of Water” s’appuie sur la technologie AR – réalité augmentée pour dévoiler un univers renouvelé et fascinant du théâtre de marionnettes sur l’eau.

Cette expérience immersive réveille des marionnettes anciennes et des récits populaires, leur donnant une forme nouvelle où patrimoine et créativité contemporaine dialoguent. L’art traditionnel se voit ainsi magnifié dans un langage visuel résolument moderne.

DT/CVN