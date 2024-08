Les banques de détail se tournent vers les entreprises pour stimuler la croissance du crédit

Photo : VNA/CVN

Au premier semestre 2024, le crédit aux entreprises est en effet devenu le principal moteur de croissance pour de nombreuses banques. Certaines banques telles que VPBank, VIB et TPBank, connues pour leur spécialisation dans les prêts aux particuliers et classées par de nombreuses organisations comme des banques de détail, ont enregistré une hausse des prêts aux entreprises de plus de 50% à la fin du deuxième trimestre 2024.

Selon les rapports financiers de 16 banques, la proportion de prêts en cours aux clients particuliers à la fin du deuxième trimestre 2024 a diminué de 2,8 points de pourcentage pour atteindre 38,96% par rapport à la fin de l'année dernière.

Nguyên Thê Minh, directeur de la recherche et du développement des clients particuliers chez Société de valeurs mobilières Yuanta Vietnam, déclaré que les banques n'avaient pas osé prêter aux clients particuliers en raison des risques.

En effet, dans un contexte économique difficile, notamment après la pandémie et l'augmentation des créances douteuses, les sujets les plus sensibles restent les clients particuliers. S'il est possible de recouvrer les créances des entreprises, c'est beaucoup plus compliqué pour les particuliers, selon M. Minh.

Nguyên Thê Minh a prédit que le crédit aux particuliers s'améliorerait lorsque le chômage diminuera et que les revenus des gens augmenteront.

Les banques se concentrent fortement sur la croissance du crédit aux entreprises. Cependant, elles pourraient augmenter le ratio de crédit des clients individuels au cours des troisième et quatrième trimestres de 2024, a prévu Nguyên Thê Minh, expliquant que le risque pour les prêts aux clients individuels allait diminuer.

Lê Hoài An, Professeur à l'Université bancaire, a déclaré qu'au cours du premier semestre de cette année, les prêts individuels sont restés limités et que les banques étaient assez sélectives dans le choix des clients.

Lê Hoài An a déclaré qu'un redressement de l'économie ainsi que l'application de la circulaire No12/2024 de la Banque d'État stimuleront la consommation et les prêts aux particuliers.

En vertu de la circulaire No12/2024, entrée en vigueur le mois dernier, pour les petits prêts ne dépassant pas 100 millions de dôngs (4.000 USD), les emprunteurs n'auront pas à fournir de plans d'utilisation du capital réalisables et d'informations personnelles aux établissements de crédit.

La nouvelle politique vise à simplifier les procédures d'octroi de prêts de faible montant, ce qui contribuera à faciliter l'accès au crédit bancaire des citoyens et à minimiser l'usure illégale. En outre, elle aidera les banques à développer leurs activités de prêt aux particuliers.

Selon les banques, les emprunteurs demandent souvent des prêts de faible montant pour répondre à leurs besoins de consommation, il leur est donc difficile de disposer de rapports adéquats et précis pour prouver la faisabilité de plans d'utilisation du capital.

