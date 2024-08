Les entreprises face à la surcharge du transport maritime

Trân Van Linh, président du conseil d’administration de Thuan Phuoc Seafood Company, a expliqué que le marché de l’Union européenne représentait environ 25% des parts de marché d’exportation des entreprises vietnamiennes. C’est également dans cette région que les tarifs d’expédition ont connu la hausse la plus importante. En conséquence, les tarifs d’expédition du Vietnam vers l’Europe sont désormais d’environ 4.000 à 5.000 USD par conteneur, soit le triple des prix de fin d’année dernière.

En moyenne, le prix de transport d’un conteneur exporté vers les États-Unis coûte entre 6.000 et 7.000 USD, soit le double du prix de 2023. Les tarifs de fret vers d’autres pays tels que la Chine, le Japon, la République de Corée et et les pays de l’Asie du Sud-Est ont également augmenté, atteignant de 1.000 à 2.000 USD par conteneur. “La hausse des tarifs de fret maritime, ainsi que les difficultés sur les marchés et la baisse de commandes, ont érodé les bénéfices des entreprises, en particulier des exportateurs de produits de la mer comme nous. En plus de la hausse des frais d’expédition, le délai de livraison a également augmenté de 7 à 10 jours. Cela bouleverse nos plans de production et de livraison, ainsi que ceux de nos partenaires”, s’est plaint M. Linh.

Soutenir le commerce extérieur

Face à cette situation, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a récemment signé un document proposant six solutions pour soutenir le commerce extérieur dans le contexte de la forte hausse des tarifs de fret maritime. Ce document est adressé aux associations d’import-export et de logistique, au Vietnam Shippers’ Council (VNSC) et à l’Association des agents maritimes, courtiers et prestataires de services maritimes du Vietnam (VISABA). Il décrit les impacts de la hausse des tarifs de fret maritime, de la congestion portuaire dans certaines régions d’Asie et de la pénurie de conteneurs.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce souligne l’importance de renforcer la coordination entre les associations et les entreprises. Il encourage ces dernières à développer des plans de production, de transport et d’import-export afin de disposer de bases solides pour signer des contrats à long terme avec les compagnies maritimes. En outre, il est conseillé aux entreprises commerçant avec l’Europe d’explorer des itinéraires alternatifs, tels que les itinéraires multimodaux impliquant l’expédition vers les ports du Moyen-Orient, suivis d’un transport aérien, ferroviaire ou routier vers l’Europe. Le ministère souligne également la nécessité de tirer parti des accords de libre-échange de nouvelle génération pour faciliter les échanges et maximiser les avantages.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a exprimé le souhait que la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) et son président Turgut Erkeskin prennent des mesures concrètes pour aider les entreprises vietnamiennes à surmonter les obstacles causés par l’augmentation des tarifs de fret maritime, la congestion portuaire et la pénurie de conteneurs.

Dans une lettre adressée à Turgut Erkeskin, le ministre Nguyên Hông Diên a souligné que les difficultés précitées avaient eu des impacts graves sur la compétitivité des produits vietnamiens sur le marché international. Il a proposé à la FIATA de partager les expériences et solutions mises en œuvre par les pays et associations membres, souhaitant que cette fédération, grâce à son influence sur d’autres organisations internationales dans les domaines de l’import-export, de la logistique et de la gestion des chaînes d’approvisionnement, mette en avant la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale. L’objectif est de donner une priorité appropriée aux moyens et équipements de transport pour le marché vietnamien.

Le dirigeant a également suggéré à la FIATA de soutenir le gouvernement vietnamien dans sa stratégie visant à positionner le Vietnam comme un centre de fabrication de biens et un nouveau lieu de transbordement international en Asie au sein de la communauté mondiale de la logistique. Il a proposé que la fédération autorise les organisations vietnamiennes à participer à ses programmes de formation et de certification, afin de former rapidement des ressources humaines professionnelles et compétentes pour accéder aux marchés internationaux.

Minimiser les risques des entreprises

Nguyên Hông Diên a précisé que son ministère demanderait aux associations des secteurs d’exportation, aux associations et entreprises de logistiques de coopérer étroitement et d’élaborer des plans pour minimiser les risques liés aux situations complexes futures. Le ministère de l’Industrie et du Commerce est convaincu que la coopération avec la FIATA continuera à se développer, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam contribuerait au renforcement du rôle et du statut de la fédération et que son soutien efficace aiderait le pays à s’intégrer davantage dans le marché logistique mondial.

À rappeler que la FIATA est une organisation non gouvernementale reconnue comme une référence dans les politiques et réglementations internationales régissant le secteur du transport de fret et de la logistique. Fondée en 1926 à Vienne, en Autriche, elle est connue comme “la voix mondiale de la logistique et du fret” et a son siège social à Genève, en Suisse. Le Vietnam accueillera le congrès mondial de la FIATA en octobre 2025 à Hanoï.

