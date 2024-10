Le Parti communiste du Vietnam à "l’ère du progrès"

Il est nécessaire de considérer le talent comme une ressource, mais le plus important est la capacité à attirer des personnes talentueuses. C'est la responsabilité du Parti. Celui-ci doit se développer fortement et inspirer la détermination des talents parmi l'équipe dirigeante.

Photo : VNA/CVN

Dans plusieurs discours récents, prononcés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, le secrétaire général Tô Lâm a souligné : "Le Vietnam se trouve à un nouveau moment historique, une nouvelle ère de progrès national". Ce n'est pas simplement un message, mais également une affirmation forte de la détermination du Parti communiste du Vietnam, réitérée lors du 10e Plénum du 13e Comité central du Parti.

Le Professeur, Dr. Vu Minh Giang, président du Conseil de la science et de la formation relevant de l’Université nationale de Hanoï, et vice-président de l'Association des sciences historiques du Vietnam, a partagé ses réflexions sur cette question.

Lorsque le secrétaire général Tô Lâm a évoqué à plusieurs reprises que "le Vietnam se trouve à un nouveau moment historique, une nouvelle ère – l'ère du progrès national", cela implique que le pays entre dans une période de percée rapide, avec une plus grande intensité, mais qu’il doit également faire face à davantage de difficultés et de défis.

Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur Vu Minh Giang, le secrétaire général Tô Lâm veut transmettre à tout le Parti et à tout le peuple une aspiration forte au développement et encourager le pays entier à affronter les difficultés et défis qui se présentent.

Un pays fort et une société prospère sont les aspirations de la nation depuis de nombreuses générations. Dès l'accession à l'indépendance, dans une lettre adressée aux enseignants et aux élèves pour la rentrée scolaire 1945-1946, le Président Hô Chi Minh a affirmé : "La nation peut-elle ou non atteindre le podium de la gloire ? Que le peuple vietnamien puisse ou non monter sur le trône de gloire et se tenir aux côtés des grandes puissances des cinq continents dépend de vous."

Après plus de 30 ans de Dôi Moi (Renouveau), lors du XIIIe Congrès du Parti, le Parti communiste du Vietnam a lancé un appel à faire du pays une nation prospère. Parmi la population, un changement spirituel fort a été observé, créant une atmosphère d'enthousiasme et de détermination vers un avenir brillant pour la nation. Comme l’a affirmé le secrétaire général Tô Lâm, "nous entrons dans une nouvelle phase. Si l’on observe le processus historique, c’est une évolution inévitable".

Comme toujours, pour réaliser une grande cause, le rôle des citoyens est indispensable. Tous les miracles de l’histoire sont étroitement liés à la force d’une grande unité nationale. Mais comment promouvoir cette solidarité et en faire une réalité relève du leadership.

L’histoire a montré que, grâce à la force de la solidarité, le peuple vietnamien a accompli des miracles, mais elle a également laissé des leçons douloureuses lorsque la nation ne formait pas un bloc uni. Au XVe siècle, sous la dynastie Hô, malgré une armée nombreuse, des armes modernes et des forteresses solides, le pays a été perdu en moins de six mois à cause du "ressentiment du peuple" (Binh Ngô Dai Cao, Proclamation de la lutte contre les Ming, rédigé par l'érudit Nguyên Trai, 1380-1442).

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un pays puissant n'a pu garder son indépendance car la cour avait plus peur de son propre peuple que de l’ennemi, comme le soulignait l'historien Trân Huy Liêu.

Ces exemples historiques soulignent le rôle crucial des dirigeants, ceux à qui incombe la mission de guider la nation et son peuple.

Aujourd’hui, c’est le Parti communiste du Vietnam qui montre la voie à suivre pour que le pays avance, en unissant tous les peuples dans une grande unité nationale. Le Parti est la force politique à qui a été confiée la mission historique de mener la nation vers des objectifs nobles.

Pour remplir cette mission et répondre aux aspirations du peuple, il est essentiel que le Parti soit composé de responsables qualifiés, honnêtes, intègres et déterminés.

Il est également nécessaire de définir des critères précis pour un pays prospère et une nation puissante, comme nous l'ambitionnons. Par le passé, la République de Corée s’était fixé comme objectif d'atteindre les normes des pays développés (membres de l'OCDE), et après plus de 20 ans, elle a atteint cet objectif.

Un signe très positif est que, ces dernières années, en plus du renforcement de la gestion de l'État, le Parti a encouragé l'innovation dans la gouvernance nationale.

Photo : VNA/CVN

Dans l'esprit exprimé dans les documents du XIIIe Congrès du Parti, et lors du discours de clôture du 10e Plénum du XIIIe Comité central, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré : "Nous encourageons la protection des fonctionnaires dynamiques, créatifs, audacieux dans leurs réflexions et leurs actions pour le bien commun. En même temps, il est essentiel de servir le développement socio-économique sans entraver ce processus". C’est cette vision de la gouvernance nationale.

Dans le domaine de la gestion, la réussite est souvent mesurée par la qualité du travail accompli, c'est pourquoi les gestionnaires considèrent les lois et les règlements comme des "règles d'or". Cependant, dans la pratique, suivre uniquement les textes ne suffit pas.

Il est donc crucial pour les gestionnaires de faire preuve de créativité. Ils doivent viser à exploiter de manière optimale les ressources disponibles. C'est ainsi que le secrétaire général Tô Lâm envisage la gouvernance nationale.

C’est de cette manière que nous pourrons promouvoir la force du peuple et mettre en valeur le rôle des dirigeants et gestionnaires dans la conduite de l'innovation, pour réussir l'objectif de "progresser dans la nouvelle ère".

Trouver des percées

"Le grand objectif de notre Parti est également l'aspiration du peuple. Le XIVe Congrès du Parti approche, le Parti se prépare activement à ce congrès historique. Concernant les ressources humaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer des fonctionnaires susceptibles de faire partie de l'équipe dirigeante. Ce sont toutes des personnes soigneusement sélectionnées, dotées de compétences, de détermination, d’ambition et d’aspirations, ce qui me rend très confiant", a déclaré le Professeur Vu Minh Giang.

"Notre pays s'intègre rapidement au monde, il est donc impératif d’améliorer les solutions techniques de gestion et d'administration. La transformation numérique est un processus indispensable qui touche tous les secteurs, de la politique à l’économie. Nous travaillons activement en ce sens", a insisté-t-il.

Un point crucial est de trouver des leviers d’innovation. Pour se développer rapidement, il faut identifier des secteurs prioritaires. Le XIVe Congrès du Parti définira certainement ces priorités d'investissement pour les années à venir.

Ce Congrès présentera un plan global pour les cinq prochaines années, mais à mon avis, la clé reste dans la stratégie des talents. En observant les expériences de pays comme la Chine, la République de Corée et Singapour, il est clair que la valorisation des talents a été déterminante dans leur développement rapide, souligne le Professeur Vu Minh Giang.

Photo : VNA/CVN

Nos ancêtres ont toujours considéré que "le talent est une ressource nationale, le garant de la prospérité nationale". L’histoire du Dai Viêt raconte que sous le règne du roi Lê Thanh Tông (1442-1497), les talents affluaient pour servir le pays lorsque celui-ci reconnaissait et utilisait leurs compétences.

Il est donc essentiel de reconnaître le talent comme une ressource précieuse. Cependant, la capacité d’attirer ces talents est encore plus précieuse. C’est là une responsabilité clé du Parti, qui doit se renforcer et inspirer la détermination parmi les talents de l'équipe dirigeante, déclare Vu Minh Giang.

Le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur la promotion de l'esprit "d'autonomie, de confiance, d'autosuffisance et de fierté nationale". Le Docteur ès sciences considère que "le peuple vietnamien a besoin aujourd'hui de confiance. Nous sommes déjà fiers, mais un excès de fierté peut nous rendre trop satisfaits de nos acquis. Cette fierté repose sur notre passé glorieux".

La confiance, quant à elle, implique le courage d'agir et de réaliser nos aspirations. L’orgueil n’est pas la confiance, c'est une fausse perception, une auto-évaluation erronée. La confiance seule permet de bien nous comprendre et de transformer ce que nous possédons en avantages concurrentiels sur la scène internationale.

"Notre pays ne deviendra jamais puissant si nous nous contentons d'imiter les autres. Même si nous apprenons des autres, nous devons tracer notre propre voie, voler de nos propres ailes. Alors que nous nous préparons à avancer, les exigences sont plus élevées. Chaque étape doit être minutieusement préparée, sans place pour la négligence. Il est temps de viser un objectif plus ambitieux : notre pays doit devenir puissant, à égalité avec les nations développées. En unissant le cœur du peuple et en renforçant notre leadership, nous nous préparons à atteindre cet objectif", a dit Vu Minh Giang.

Trân Thuong/CVN