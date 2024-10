Le Laos apprécie la visite officielle du président de l'AN vietnamienne et sa participation à l'AIPA-45

Le Laos apprécie grandement la présence du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Trân Thanh Mân, et de la délégation de l'AN vietnamienne à la 45 e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45), en particulier son discours perspicace prononcé lors de l'événement, a déclaré la vice-présidente de l'AN lao Sounthone Xayachak.

>> Le président de l'Assemblée nationale prononce un discours à la première séance plénière de l'AIPA-45

>> Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam rencontre le président de la Chambre des représentants de Thaïlande

>> Le président de l’AN termine avec succès sa visite officielle au Laos et sa participation à l'AIPA-45

Photo : VNA/CVN

S'adressant aux correspondants de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à Vientiane après le voyage de Trân Thanh Mân au Laos pour une visite officielle et sa participation à l'AIPA-45, qui s'est tenue du 17 au 19 octobre, Sounthone Xayachak a déclaré que dans son discours à l'AIPA-45, Trân Thanh Mân avait hautement apprécié l'organisation de l'événement par l'AN lao ainsi que les réalisations de la coopération ASEAN-AIPA, et soulevé des propositions sur les principales orientations prioritaires pour promouvoir le rôle des parlements dans le renforcement de la connectivité de l'ASEAN.

Elle a noté que le plus haut législateur vietnamien avait également fait des remarques sur l'importance de la mise en œuvre du droit international, de la Vision 2025 de tous les pays de l'ASEAN, de l'accroissement de l'efficacité de la coopération dans la prévention des catastrophes naturelles, de la poursuite du développement de la coopération dans divers domaines, afin de rendre l'ASEAN plus forte pour qu'elle devienne une force de premier plan dans la coopération et qu'elle maintienne sa croissance.

Elle a affirmé que la participation et la contribution du plus haut législateur vietnamien et de la délégation de l'AN vietnamienne à l'AIPA-45 avaient considérablement contribué au succès de l'événement. Elle a émis l'espoir que le Vietnam continuerait à coopérer étroitement avec les pays membres de l'AIPA, rendant l'AIPA de plus en plus forte.

Coopération traditionnelle Vietnam - Laos

Par ailleurs, Boviengkham Vongdara, président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam, a déclaré que la visite officielle du président de l'AN vietnamienne au Laos et sa participation à l'AIPA-45 démontrent que les dirigeants vietnamiens attachaient toujours une grande importance à la coopération traditionnelle entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les visites mutuelles et les réunions bilatérales lors des forums multilatéraux des dirigeants du Laos et du Vietnam sont de bonnes occasions pour les dirigeants des deux parties d'échanger des idées, de mettre en œuvre les directives et politiques dans le cadre des programmes de coopération entre les deux Partis, deux États, les deux gouvernements et les deux peuples.

La visite officielle de Trân Thanh Mân au Laos s'est déroulée juste avant l'AIPA-45 et après les 44e et 45e sommets de l'ASEAN auxquels le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a participé. Cela montre que les dirigeants du Laos et du Vietnam se rencontrent régulièrement et que leurs réunions contribuent de manière significative à renforcer la coopération entre les deux pays.

VNA/CVN