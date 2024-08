Le travail du personnel a été effectué strictement, avec un consensus élevé

Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a affirmé que le travail du personnel avait été effectué strictement, conformément aux règlements du Parti et aux lois de l'État, avec un consensus élevé parmi les parlementaires.

Photo: VNA/CVN

L'Assemblée nationale a libéré Nguyên Hoa Binh du poste de président de la Cour populaire suprême et a approuvé la proposition du Premier ministre de le nommer vice-Premier ministre pour le mandat 2021-2026.

L'Assemblée nationale a libéré Lê Minh Tri du poste de directeur du Parquet populaire suprême pour une élection au poste de président de la Cour populaire suprême à la demande du président de la République.

L'Assemblée nationale a approuvé la proposition du Premier ministre de libérer Trân Luu Quang du poste de vice-Premier ministre, car il avait été nommé par le Politburo au poste de chef de la Commission économique du Comité central du Parti.

L'Assemblée nationale a approuvé la proposition du Premier ministre de libérer Lê Thanh Long du poste de ministre de la Justice pour le mandat 2021-2026.

L'Assemblée nationale a élu Nguyên Huy Tiên au poste de directeur du Parquet populaire suprême à la demande du président de la République.

L'Assemblée nationale a adopté une résolution sur l'augmentation du nombre de vice-Premiers ministres afin que le gouvernement durant la XVe législature de l'Assemblée nationale compte cinq vice-Premiers ministres.

L'Assemblée nationale a également approuvé la proposition du Premier ministre de nommer Hô Duc Phoc au poste de vice-Premier ministre pour le mandat 2021-2026. Hô Duc Phoc continuera à exercer ses fonctions de ministre des Finances jusqu'à ce qu’une autre personne le remplace.

L'Assemblée nationale a approuvé la proposition du Premier ministre de nommer Bùi Thanh Son vice-Premier ministre pour le mandat 2021-2026. Bùi Thanh Son continuera d'exercer les fonctions de ministre des Affaires étrangères.

L'Assemblée nationale a approuvé la proposition du Premier ministre de nommer Dô Duc Duy au poste de ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement et Nguyên Hai Ninh au poste de ministre de la Justice pour le mandat 2021-2026.

L'Assemblée nationale a approuvé la proposition du Premier ministre de libérer Le Minh Khai du poste de vice-Premier ministre et Dang Quôc Khanh du poste de ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement.

L'Assemblée nationale a démis Lê Thanh Van du statut de député de la XVe Assemblée nationale.

Le président de l'Assemblée nationale s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti, avec la participation de l'ensemble du système politique, la solidarité de tout le Parti, de tout le peuple, de toute l'armée, du monde des affaires et des compatriotes à l'étranger, le pays surmonterait certainement les difficultés, atteindrait les objectifs de développement socio-économiques de l’année, en assurant la défense et la sécurité nationales, les affaires étrangères et en prévenant la corruption et les pratiques malsaines, contribuant ainsi à la réalisation de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, favorisant les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti.

