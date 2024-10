Sommet des BRICS+

Le Vietnam réaffirme sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation

>> Une délégation du Parti communiste du Vietnam au forum international des Partis pour les BRICS+

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), l'ambassadeur Dang Minh Khôi a qualifié cet événement de haut niveau important des BRICS et ses partenaires en 2024, avec la participation de dirigeants de plus de 30 pays ainsi que des représentants d'organisations internationales et régionales.

Photo : VNA/CVN

Sous le thème "BRICS et Sud global : construire ensemble un monde meilleur", le sommet des BRICS+ se concentrera sur la coopération entre les pays des BRICS et le Sud global pour relever les défis internationaux, notamment les situations régionales et mondiales, le développement durable, la sécurité alimentaire et énergétique.

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh réaffirme la politique étrangère cohérente du Vietnam, caractérisée par l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, d'intégration internationale active et intégrale. Le Vietnam est prêt à être ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale.

La présence du Vietnam à ce sommet démontre également son soutien aux mécanismes de coopération multilatéraux, y compris les BRICS, dans le renforcement de la voix des pays en développement au sein de la gouvernance mondiale et dans le règlement des défis communs, contribuant ainsi à l'établissement d'un ordre mondial multipolaire et juste et à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement à l'échelle régionale et mondiale.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera de hauts dirigeants des pays participants et d'organisations internationales afin de discuter des mesures du renforcement des relations dans les domaines d'intérêt mutuel, de l'évaluation de la mise en œuvre des accords existants, et de l’approfondissement de la coopération entre le Vietnam et ses partenaires internationaux.

L'ambassadeur Dang Minh Khôi a exprimé sa conviction que cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh contribuerait significativement au succès du sommet. Elle permettra d’affirmer l'image d'un Vietnam proactif, responsable, fidèle et amical, œuvrant pour la paix, la sécurité et le développement durable dans la région et au-delà.

La participation du dirigeant vietnamien au sommet des BRICS+, sous la présidence russe, souligne également les relations particulières entre le Vietnam et la Russie. Cette visite s'inscrit dans la continuité et le renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multidimensionnelle entre les deux nations, fondées sur la confiance et le respect mutuels, la coopération durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh aura des rencontres officielles avec des hauts dirigeants ainsi qu'avec des partenaires et des grandes entreprises russes. Les deux parties discuteront de grandes orientations de la coopération bilatérale ainsi que de questions concrètes visant à régler les difficultés dans la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’énergie, du pétrole, des sciences, des technologies, de l’éducation, de la culture.

En 2024, la Russie, en sa qualité de président des BRICS, priorise la coopération dans trois domaines clés : la politique et la sécurité, l'économie et la finance, ainsi que la culture et les échanges humains. Cette approche vise à consolider le rôle des BRICS en tant que centre économique et politique majeur, renforçant ainsi son rôle dans la résolution des défis régionaux et mondiaux. La Russie prévoit d'organiser environ 250 événements, conférences et forums dans 15 villes russes cette année, considérant le sommet BRICS comme l'événement diplomatique le plus important de la Russie ces dernières années.

Le pays hôte accorde une importance particulière à la participation du Vietnam à ce sommet. La première présence du Premier ministre Pham Minh Chinh au sommet des BRICS+ ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et les BRICS. Elle offre l'opportunité d'approfondir la collaboration avec les pays membres et partenaires des BRICS, tout en facilitant l'accès aux mécanismes, ressources abondantes et grands marchés des BRICS pour soutenir les objectifs de développement du Vietnam. De plus, elle permet de coordonner les efforts pour répondre aux défis urgents de l'agenda mondial.

Photo : VNA/CVN

En 2024, le Vietnam a été invité et a participé à de nombreuses activités des BRICS+ à différents niveaux, tant au niveau du Parti que de l'État. Plusieurs pays membres de l'ASEAN manifestent également leur intérêt à s'engager avec les BRICS à divers degrés, et quatre pays de l'ASEAN sont représentés à ce sommet BRICS+ par leurs dirigeants ou représentants.

Le Vietnam entretient des relations étroites avec tous les pays membres des BRICS, ayant établi le partenariat stratégique global avec la Chine en 2008, la Russie en 2012 et l'Inde en 2016.

L'ambassadeur vietnamien a exprimé sa confiance quant au renforcement de la coopération entre le Vietnam et les pays membres des BRICS à la suite de ce voyage d’affaire du Premier ministre et de sa participation au sommet.

Les BRICS ont été fondés en 2009 comme plateforme de coopération pour les économies émergentes, comprenant initialement le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, rejoints par l'Afrique du Sud en 2010. En janvier 2024, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis (EAU) ont rejoint l'organisation en tant que nouveaux membres. Le PIB cumulé des pays membres des BRICS s'élève actuellement à 26.600 milliards d'USD, représentant 26,2% du PIB mondial, une valeur comparable à celle du Groupe des pays développés (G7).

VNA/CVN