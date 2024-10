Des experts optimistes quant à l'avenir des relations Vietnam - Australie

L'Institut de politique Australie - Vietnam (AVPI) a organisé, le 17 octobre à Adélaïde, une conférence intitulée "Adopter la transition, la transformation et la confiance : explorer l'avenir des relations entre l'Australie et le Vietnam".

L'événement a rassemblé plus de 130 participants, dont des experts et universitaires renommés spécialisés dans les relations Vietnam - Australie, ainsi que des représentants d'entreprises des deux pays. Ils ont discuté et exploré des opportunités émergentes, analysé l'importance de renforcer la confiance mutuelle, et trouvé des mesures pour approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines.

Les participants ont examiné les avancées significatives réalisées dans les relations bilatérales au cours de l'année précédente. Ils ont également exploré les moyens par lesquels les entreprises, les investisseurs et les organisations australiennes pourraient tirer parti des opportunités offertes par l'établissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Australie en mars dernier.

Concernant les perspectives économiques du Vietnam, les participants ont convenu que le secteur manufacturier axé sur l'exportation, la forte demande intérieure et l'intégration économique mondiale croissante sont devenus des facteurs clés qui ont fait du Vietnam l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est.

Les experts ont analysé en profondeur la dynamique de croissance du PIB vietnamien et ont examiné ses orientations de développement, en tenant compte des réformes nécessaires, du contexte mondial et des facteurs de marché essentiels à une croissance durable.

Répondant aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information, Layton Pike, cofondateur de l'AVPI, a souligné les réussites économiques remarquables du Vietnam ces dernières années, caractérisées par une croissance soutenue du PIB et une amélioration du niveau de vie. Il a mis en avant le rôle crucial de l'intégration économique continue du pays, facilitée par sa politique étrangère, dans l'attraction des investissements directs étrangers et la gestion des défis liés au développement de ses industries et de son économie.

Layton Pike a insisté sur l'importance du développement des ressources humaines comme facteur déterminant de progrès. Il a notamment souligné que la création d'universités plus spécialisées au Vietnam serait essentielle pour la transition du pays vers une économie à revenu intermédiaire, puis à revenu élevé. Il a recommandé au pays de poursuivre son programme de réformes économiques nationales et son intégration internationale.

Concernant les relations australo-vietnamiennes, Layton Pike a affirmé qu'elles atteignaient des niveaux sans précédent et recelaient un avenir prometteur.

Selon la docteure Lê Thu Huong, présidente du conseil consultatif de l'AVPI, le Vietnam suit une trajectoire de forte croissance économique, affichant une progression stable et impressionnante comparée aux autres pays de la région.

Elle a souligné que le Vietnam bénéficie de nombreuses opportunités dans le contexte actuel de tensions géopolitiques et de concurrences commerciales accrues, qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le pays a réussi à consolider sa position et à attirer efficacement les investissements, a-t-elle déclaré.

Leigh Howard, Pdg d'Asialink Business à l'Université de Melbourne et membre du conseil consultatif de l'AVPI, a affirmé que les perspectives économiques du Vietnam demeurent solides, stimulées par sa démographie, son économie numérique en plein essor, sa transition vers les énergies renouvelables et des partenariats commerciaux stratégiques.

Offrant une évaluation positive des perspectives des relations entre le Vietnam et l'Australie, Leigh Howard a prédit un renforcement des liens bilatéraux, fondé sur des intérêts économiques communs dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, l'agriculture et l'éducation.

