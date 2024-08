La réunion du sous-comité du personnel pour le XIVe Congrès national du Parti

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé le 29 août une réunion du sous-comité du personnel pour le XIV e Congrès national du Parti et du comité directeur de la planification du personnel du Comité central du Parti, de son Politburo et de son Secrétariat pour le mandat 2026-2031.

Lors de la réunion, les membres des deux agences ont discuté et donné leur avis sur un projet de rapport résumant les affaires du personnel du XIIIe Congrès national du Parti et les directives du personnel du Comité central du Parti , ainsi que sur la proposition de planification du personnel du Bureau politique et du Secrétariat du XIVe mandat.

Ils ont également examiné un rapport sur les résultats de l'examen et de l'évaluation du personnel supplémentaire pour la planification du personnel du Comité central du Parti (XIVe mandat).

Dans sa conclusion, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, qui est également le chef du sous-comité et du comité directeur de la planification stratégique des cadres centraux, a souligné que le travail du personnel est un aspect crucial de chaque Congrès du Parti, nécessitant une préparation minutieuse et prudente.

Il a souligné que le personnel sélectionné doit être exemplaire et exceptionnel, avoir suffisamment de courage, de qualités, d'intelligence, de capacité de leadership et d'expertise professionnelle, et avoir une grande crédibilité auprès du peuple et au sein du Parti. Il doit être capable de gérer des tâches de niveau stratégique, faire preuve d'un sens aigu de la discipline et de liens étroits avec le peuple tout en favorisant l'unité au sein du Parti et de toute la nation. Il doit avoir suffisamment de crédibilité et de capacité de leadership pour guider le pays dans la prochaine phase de développement.

Le dirigeant a déclaré que la planification du personnel du Comité central du Parti, de son bureau politique et de son secrétariat était une question de grande importance et serait menée régulièrement d'ici au XIVe Congrès national du Parti. Elle est étroitement liée à l’affectation, à l’organisation et à la préparation du personnel de direction clé des agences, des unités et des localités pour le prochain mandat.

