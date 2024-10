Médias chinois : les relations économiques et commerciales Vietnam - Chine sont de plus en plus étroites

Intitulé "Les investissements étrangers affluent, l'économie vietnamienne a prospéré au troisième trimestre, la Déclaration conjointe Vietnam - Chine promeut la connexion stratégique de développement", l'article publié dans le journal sur le commerce international du ministère chinois du Commerce a hautement apprécié les résultats du Vietnam en matière d'attraction des investissements directs étrangers (IDE) et de développement économique ainsi que les perspectives de coopération entre les deux pays.

L'article a souligné que le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam au troisième trimestre avait augmenté de 7,4% par rapport à la même période de l'année dernière, soit la plus forte croissance trimestrielle en deux ans. En particulier, la croissance de l'industrie manufacturière et de transformation a été extrêmement remarquable, avec un taux d'augmentation de 11,41%, le niveau le plus élevé au cours de la même période des six dernières années. Actuellement, de plus en plus d’entreprises multinationales choisissent d’investir et de faire des affaires au Vietnam.

Photo : epa.comnews/CVN

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le total du nouveau capital enregistré, les ajustements et les apports en capital, l'achat d'actions, l'achat d'apports en capital des investisseurs étrangers a atteint plus de 24,78 milliards d'USD, soit une augmentation de 11,6% par rapport à la même période en 2023. Le montant du décaissement des capitaux d'investissement étranger est estimé à environ plus de 17,3 milliards d'USD, soit une augmentation de 8,9% par rapport à la même période de 2023. Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 des 21 secteurs de l’économie vietnamienne.

L’article a affirmé que l’un des flux de capitaux d’investissement les plus actifs provenait des entreprises chinoises. Selon les statistiques du ministère chinois du Commerce, en 2023, le montant des investissements directs des entreprises chinoises au Vietnam a atteint 5 milliards d'USD, soit une augmentation de 30% sur un an. Ce chiffre reflète non seulement la confiance des entreprises chinoises dans le marché vietnamien, mais également le développement de plus en plus étroit des relations économiques et commerciales entre les deux pays. L’industrie manufacturière est l’un des principaux domaines dans lesquels les entreprises chinoises investissent au Vietnam, impliquant le textile, l’habillement, les produits électroniques, les machines.

Photo : VNA/CVN

Selon l'article, de nombreuses entreprises chinoises qui n'avaient pas investi au Vietnam les années précédentes commencent cette année à orienter leurs investissements vers le Vietnam, en particulier les entreprises détenant une part importante du marché d'exportation aux États-Unis.

L'article a souligné que, parallèlement au développement de plus en plus étroit et régulier des relations économiques et commerciales bilatérales, le Vietnam et la Chine avaient publié une Déclaration commune à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre chinois Li Qiang, du 12 au 14 octobre au Vietnam.

VNA/CVN