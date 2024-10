Promouvoir l'apprentissage et les talents à Hô Chi Minh-Ville

La Commission de propagande et d'éducation du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 9 octobre un séminaire sur la promotion de l'apprentissage et des talents, ainsi que sur la construction d'une société apprenante à Hô Chi Minh-Ville.

Lê Hông Son, chef adjoint permanent de la Commission de propagande et d'éducation du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la promotion de l'apprentissage et des talents, ainsi que la construction d'une société apprenante, sont essentielles pour renforcer les ressources humaines et répondre aux exigences socio-économiques de la ville et du pays.

Avec des résultats positifs dans ce domaine, Hô Chi Minh-Ville a été reconnue par l'UNESCO en 2024 comme membre du Réseau mondial des villes apprenantes, marquant une étape clé dans ce processus. À l'avenir, ces efforts devront être renforcés et élargis.

Ces dernières années, de nombreux résultats remarquables ont été obtenus à travers la mise en œuvre de différents modèles d'apprentissage tels que la "Famille d'apprentissage", "l'Unité d'apprentissage" et la "Communauté d'apprentissage", qui contribuent à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie des citoyens. Ces initiatives améliorent la qualité des ressources humaines dans les agences et les unités. Parallèlement, des efforts locaux ont permis de développer divers modèles, allant de l'attribution de bourses à la création de clubs pour soutenir les apprenants en difficulté, notamment le Club des "parents tuteurs" qui prend en charge et encourage les étudiants défavorisés et orphelins.

L'expérience des localités et des unités montre que pour réussir la promotion de l'apprentissage et des talents, ainsi que la construction d'une société apprenante, les comités du Parti et les autorités locales jouent un rôle crucial dans la coordination et la direction des initiatives.

Cependant, les délégués ont reconnu certaines lacunes, telles que le manque d'adéquation des centres d'apprentissage communautaires avec les besoins de la population, le manque d'intérêt des dirigeants pour la formation continue dans les agences, écoles et entreprises, et l'insuffisance des fonds pour répondre aux besoins locaux.

Lors de la conférence, les participants ont recommandé à la ville de mettre en place des mécanismes et des politiques pour soutenir la rémunération des agents de promotion de l'apprentissage dans les quartiers, à l'instar d'autres organismes sociaux spécifiques. En outre, les universités ont suggéré la création de programmes de prêts sans intérêt ou à faible taux pour aider les étudiants à financer leurs études, notamment face à la hausse des frais de scolarité liée à l'autonomie des établissements.

Texte et photos : Quang Châu/CVN