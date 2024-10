La coopération stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie est bien développée

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et l'Indonésie entretiennent une amitié traditionnelle de longue date. Le partenariat stratégique entre les deux pays s'est développé de manière forte, intégrale et ferme, a estimé l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion des activités du 19 au 21 octobre de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân dans ce pays, notamment son assistance à la cérémonie d'investiture du président indonésien, Prabowo Subianto.

Selon l'ambassadeur Ta Van Thông, les programmes d'action signés ont approfondi la coopération bilatérale dans tous les domaines de la politique, de la diplomatie, de la défense et de la sécurité, de l'économie, du tourisme, de la culture et des échanges entre les peuples. Les mécanismes de coopération constituent des bases importantes pour la mise en œuvre de contenus de coopération spécifiques.

Les relations économiques, commerciales et d’investissement se développent fortement. Au sein de l'ASEAN, l'Indonésie est le troisième partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de l'Indonésie. Malgré le COVID-19, le commerce bilatéral continue de croître, passant de 9 milliards d'USD en 2019 à plus de 14 milliards d'USD en 2023. De principales entreprises et sociétés vietnamiennes telles que Vinfast, FPT, Diên May Xanh, TH, ont activement promu leurs investissements en Indonésie.

Les échanges entre les peuples se sont également développés de manière très positive. Les compagnies aériennes Vietnam Airlines et VietJet Air ont ouvert de nombreuses lignes reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville à Jakarta, Bali, contribuant à la croissance du tourisme entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur Ta Van Thông s’est déclaré convaincu que le nouveau président indonésien, Prabowo Subianto, continuerait à promouvoir le développement de bonnes relations entre les deux pays.

La présence de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân à la cérémonie d'investiture du président indonésien Prabowo Subianto et du vice-président Gibran est très importante, d'une part pour promouvoir la solidarité entre les pays de l'ASEAN, et d'autre part pour démontrer une fois de plus la grande importance accordée par le Vietnam à l’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique avec l'Indonésie, sa volonté d’approfondir davantage la bonne coopération actuelle entre les deux pays, visant de nouveaux sommets.

À cette occasion, les deux parties discuteront des activités marquant le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et de la promotion de visites de hauts dirigeants en 2025. Des mesures visant à promouvoir la coopération dans des domaines tels que les énergies vertes, l’agriculture de haute technologie, la culture, l’éducation, le tourisme, seront également abordées.

VNA/CVN