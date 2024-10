La visite du président de l’AN donne un nouvel élan aux relations entre le Vietnam et le Laos

La récente visite officielle au Laos et la participation à la 45 e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45) du président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, à l'invitation de son homologue lao, Saysomphone Phomvihane, président de l'AIPA-45, ont été couronnées de succès.

>> Le président de l’AN termine avec succès sa visite officielle au Laos et sa participation à l'AIPA-45

>> Le Laos apprécie la visite officielle du président de l'AN vietnamienne et sa participation à l'AIPA-45

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a affirmé le président de la Commission des relations extérieures de l'AN, Vu Hai Hà, dans une interview accordée à la presse. Grâce aux résultats spécifiques obtenus, la visite créera certainement un nouvel élan, promouvant une coopération intégrale et pratique dans tous les domaines, notamment l'économie, le commerce et l'investissement, à la mesure de l'importance des bonnes relations politiques entre le Vietnam et le Laos.

Selon Vu Hai Hà, il s'agit de la première visite de Trân Thanh Mân en tant que président de l’AN au Laos pour assister à l'AIPA-45.

Lors des entretiens, échanges de vue et contacts de haut niveau avec les dirigeants lao, les deux parties ont approfondi de manière substantielle et intégrale des mesures visant à continuer de renforcer et de resserrer davantage les relations de délégation particulière entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays, a-il-dit.

Les deux parties ont convenu que, sur la base de bonnes relations politiques et d'une confiance politique élevée ainsi que du pilier de la défense et de la sécurité, les relations économiques, commerciales et d'investissement doivent continuer à être renforcées. Il est notamment nécessaire de promouvoir la mise en œuvre efficace de projets de coopération entre les deux pays, contribuant au développement de chaque pays.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne la coopération parlementaire, les dirigeants lao ont apprécié les relations de coopération entre les deux AN à travers l'échange et le partage d'expériences dans le travail législatif, le renforcement de la coordination de la supervision conjointe des projets de coopération économique importants et stratégiques ainsi que l'organisation de discussions sur des questions d'intérêt commun.

En marge de l'AIPA-45, le plus haut législateur vietnamien a également eu des réunions bilatérales avec les chefs de délégation de certains pays membres et les observateurs de l'AIPA, pour discuter des mesures visant à continuer à promouvoir la mise en œuvre des plans et programmes cibles de l'ASEAN et à s'efforcer réussir à construire une communauté de l’ASEAN unie et forte, en vue de célébrer le 10e anniversaire de la création de la communauté de l’ASEAN en 2025.

Selon Vu Hai Hà, le Laos – pays hôte de l'AIPA-45 de cette année, ainsi que les pays membres de l'AIPA – ont tous souhaité promouvoir la connectivité dans de nombreux domaines, tels que le développement des infrastructures et le perfectionnement du cadre juridique en matière de transport, de télécommunications et de connexion énergétique. Les pays de l’ASEAN doivent renforcer la connectivité régionale, la connectivité entre les économies, réduire l’écart de développement et élargir leurs relations avec les partenaires extérieurs.

Photo : VNA/CVN

Promouvant l'expérience et les résultats de sa participation aux Assemblées générales de l'AIPA, dans le cadre de l'AIPA-45, le Vietnam a continué de se coordonner de manière proactive et active avec le Laos pour aider le Laos à assumer avec succès son rôle de président de l'ASEAN et de président de l'AIPA 2024, a dit Vu Hai Hà.

En conséquence, le Vietnam a proposé des initiatives/résolutions lors de sa participation à la Conférence des jeunes parlementaires de l'AIPA, à la Conférence des femmes parlementaires de l'AIPA et aux réunions du Comité social et du Comité économique pour renforcer le rôle de l'Assemblée nationale/Parlement et des parlementaires dans la promotion du développement socio-économique, renforcer la coordination dans la mise en place de mécanismes et de politiques nationaux et régionaux, et se concentrer sur la priorité de connecter d'abord le réseau de transport. Le Vietnam a également envisagé de co-parrainer six autres Résolutions à l’AIPA-45.

VNA/CVN