Le Parti communiste du Vietnam a affirmé son esprit de solidarité

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné qu’il poursuivra l’héritage laissé par le défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong et qu’il luttera résolument et persévéramment contre la corruption et la négativité, tout en accélérant le travail d’édification du Parti, a-t-il dit à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le professeur Carl Thayer a considéré que d’ici au XIVe Congrès national du Parti, le Vietnam maintiendra sa stabilité politique et ne connaîtra aucun changement majeur dans sa politique intérieure et étrangère. Cela aidera les investisseurs étrangers à se sentir en sécurité.

Il a estimé que sous la direction du secrétaire général et président Tô Lâm, le Vietnam pourrait atteindre l’objectif de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur d’ici à 2030, ce que le dirigeant vietnamien a déterminé comme objectif principal.

La réalité prouve que le Vietnam reste l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région et c’est un facteur positif, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné les priorités de la politique étrangère du Vietnam dans les temps à venir, affirmant qu’il continuera à promouvoir les relations avec les pays voisins, les partenaires stratégiques, intégraux et les amis traditionnels, en renforçant constamment la confiance politique, l’imbrication des intérêts, la diplomatie pacifique, la plus haute coopération au développement, le renforcement des contributions au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde, la promotion continue de la diplomatie multilatérale et du rôle de membre actif et responsable de la communauté internationale.

Les principes fondamentaux de la politique étrangère du Vietnam ont été façonnés, appelée la "diplomatie du bambou". Les priorités ci-dessus sont le résultat d’un processus décisionnel collectif et d’une approche flexible, a-t-il observé, prévoyant une continuation de la politique précédente, ce qui rassurera tous les pays coopérant avec le Vietnam au maintien d’un engagement continu à l’avenir.

