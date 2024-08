Des autorités de HCM-Ville soutiennent l'engagement du leader du Parti

Des responsables, des membres du Parti et des habitants de Hô Chi Minh-Ville ont exprimé leur soutien à l'engagement du secrétaire général du Parti et président de l'État, Tô Lâm, dans la lutte sans relâche contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs dans son discours d'investiture.

Ils ont accordé une attention particulière à la réunion du 3 août du XIIIe Comité central du Parti, où le président Tô Lâm a été élu secrétaire général du Parti.

Lê Thi Thu Trà, vice-présidente permanente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam dans l’arrondissement de Tân Binh, a souligné l'élection opportune, affirmant qu'elle visait à poursuivre la voie choisie par le Parti et le président Hô Chi Minh, ainsi que l'héritage des dirigeants précédents, dont le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Le taux de 100% des votes d'approbation démontre la solidarité et le haut consensus au sein du Comité central du Parti et du Parti dans son ensemble, a-t-elle déclaré.

Lê Thi Thu Trà a ajouté que le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm avait accompagné le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le Bureau politique dans l'élaboration des décisions et des politiques, obtenant des résultats significatifs dans la construction et la rectification du Parti, et dans la lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs.

La responsable a souligné qu'elle et d'autres espèrent et croient que Tô Lâm dirigera le "navire vietnamien" vers la victoire, et fera avancer la construction et la rectification du Parti, ainsi que la lutte contre la corruption.

Ly Van Nho, un retraité du quartier de Truong Thanh, ville de Thu Duc, qui compte 35 ans de service au Parti, a déclaré que les gens étaient ravis de l'engagement de Tô Lâm de poursuivre la lutte acharnée contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs, sans "zones interdites, ni exceptions".

Les efforts de lutte contre la corruption doivent aller de pair avec la simplification des procédures administratives et la suppression des obstacles pour ouvrir la voie au développement socio-économique, a-t-il déclaré.

