Les dirigeants étrangers continuent de féliciter le SG du Parti, président Tô Lâm

Photo : VNA/CVN

Dans leur lettre de félicitations, le général cubain Raúl Castro Ruz et le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président Miguel Díaz-Canel Bermúdez ont exprimé leur conviction que sous la direction avisée du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, le PCV continuera à guider le peuple vietnamien pour faire avancer les victoires glorieuses dans la lutte pour l'indépendance nationale ainsi que l’œuvre de développement national, et à promouvoir le processus de réforme, pour un peuple riche, un pays fort, la démocratie et une société juste et civilisée.

Ils ont souligné leur souhait et leur engagement à approfondir davantage les bonnes relations et la fraternité entre les deux Partis cultivées par le dirigeant cubain Fidel Castro Ruz et le président Hô Chi Minh.

Dans son télégramme, le secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée, Kim Jong-un, a écrit : "Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations au secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Tô Lâm. Je souhaite au Parti communiste vietnamien et à l’ensemble du peuple vietnamien, sous votre direction, de réaliser des progrès encore plus grands dans l’édification du socialisme".

Dans son message, le Premier ministre japonais Kishida Fumio a écrit : ''Je suis convaincu que le peuple vietnamien deviendra de plus en plus fort sous l’excellente direction du secrétaire général et président Tô Lâm. Nos deux pays ont établi une coopération étroite dans tous les domaines et le Japon se réjouit de continuer à porter l’amitié bilatérale à un nouveau niveau dans les temps à venir''.

Dans sa lettre, le président biélorusse a exprimé sa conviction qu’avec son expérience, son grand prestige et ses qualités personnelles, Tô Lâm mènerait à bien toutes les tâches. Alexandre Loukachenko a affirmé que la Biélorussie souhaitait développer davantage ses relations avec le Vietnam, espérant que les deux pays continueraient à coordonner et à mettre en œuvre efficacement les accords conclus.

Le chef du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF), Gennady Zyuganov, a qualifié l'élection de résultat des années de dévouement de Tô Lâm aux intérêts nationaux. Il a exprimé sa conviction que sous la direction de Tô Lâm, le Parti communiste du Vietnam poursuivra l’œuvre de Renouveau entrepris par l'ancien secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le peuple vietnamien pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a estimé que l’élection de Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien serait une nouvelle page dans la relation entre les deux partis. Il a exprimé sa conviction que les deux parties continueront à renforcer leur coopération pour les intérêts nationaux tout en promouvant les idéaux des mouvements communistes et ouvriers. Fabien Roussel estime que sous la direction de Tô Lâm, le Vietnam poursuivra sur la voie du développement économique et social et continuera d’agir pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

Le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie de la République dominicaine, Miguel Mejía, a affirmé que l’élection de Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien traduit la reconnaissance et la confiance du Parti et du peuple vietnamien pour ce dirigeant.

Le secrétariat du Parti communiste de Bolivie a exprimé sa confiance que le Parti communiste du Vietnam, sous la direction avisée du secrétaire général et président Tô Lâm, renforcera la solidarité et l'unité, mettra en œuvre avec succès ses objectifs fixés du XIIIe Congrès du Parti et réalisera de nouvelles réalisations révolutionnaires.

Le Comité central du Parti communiste mexicain a également félicité le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, et a espéré que les relations entre les deux Partis seraient plus solides.

VNA/CVN