Le partenariat stratégique intégral ouvre de nombreuses opportunités de coopération au Vietnam et à l’Australie

Dans le cadre de sa visite en Australie et de sa coprésidence de la 6 e réunion des ministres des Affaires étrangères (AE) Vietnam - Australie, le vice-Premier ministre et ministre des AE, Bùi Thanh Son, a rencontré le 18 octobre la gouverneure d'Australie-Méridionale, Frances Adamson.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné que l’élévation des relations Vietnam - Australie au rang de partenariat stratégique intégral a ouvert de nombreuses opportunités de coopération entre les industries, les domaines et entre les localités des deux pays.

La gouverneure d'Australie-Méridionale, Frances Adamson a estimé que le cadre de partenariat stratégique intégral ouvrirait de nombreuses opportunités de coopération pour les deux pays, affirmant que l'Australie en général et l'Australie-Méridionale en particulier accordaient toujours la priorité et continueraient à soutenir le Vietnam dans son développement socio-économique.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a proposé à l'Australie-Méridionale de renforcer sa coopération avec les localités vietnamiennes dans des domaines tels que l'agriculture de haute technologie, l'alimentation, la production de vin, les énergies renouvelables et l'hydrogène, d'envisager d'ouvrir un bureau de commerce et d'investissement au Vietnam et d'encourager les principales universités de l'État à ouvrir des succursales universitaires au Vietnam.

Il a également suggéré que le gouvernement sud-australien crée des conditions plus favorables lors de la délivrance de visas d'études aux étudiants vietnamiens et continue de soutenir la communauté vietnamienne qui vit, travaille et étudie sur son sol.

Photo : VNA/CVN

La gouverneure Frances Adamson a déclaré que l'Australie-Méridionale souhaitait élargir la coopération commerciale et d'investissement avec le Vietnam à travers la Stratégie économique de l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040 et la la stratégie d'engagement économique renforcé Vietnam - Australie (EEES).

Elle a affirmé que le gouvernement de l'État créerait les conditions pour encourager les entreprises à rechercher des opportunités d'investissement, à coopérer avec le Vietnam et à renforcer davantage les liens entre les deux pays, en particulier entre l'Australie-Méridionale et les localités vietnamiennes.

VNA/CVN