Potentiels des relations économique et d'investissement Australie - Vietnam

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bùi Thanh Son, a rencontré le ministre du Commerce et du Tourisme de l’Australie, Don Farrell jeudi 17 octobre à Adélaïde, capitale de l'Australie-Méridionale, dans le cadre de sa visite dans ce pays et coprésidence de la conférence des ministres des Affaires étrangères Vietnam - Australie.

>> Le partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie se développe de manière positive

>> La 4e réunion ministérielle du partenariat économique Vietnam - Australie

Photo : VNA/CVN

Bùi Thanh Son a félicité l'Australie pour continuer de consolider et de diversifier ses relations économiques avec les partenaires d'Asie du Sud-Est en général et du Vietnam en particulier à travers la mise en œuvre de nombreuses initiatives et projets pratiques dans le cadre de la Stratégie économique australienne pour l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040.

Le dirigeant vietnamien a demandé au ministre Don Farrell de continuer à soutenir les entreprises australiennes investissant au Vietnam, en particulier dans les domaines où l'Australie a des atouts et le Vietnam a des potentiels ; de promouvoir les échanges entre les peuples, d'ouvrir davantage de vols directs entre les deux pays et de créer des conditions favorables pour que les Vietnamiens puissent étudier, travailler et voyager en Australie.

Pour sa part, Don Farrell a affirmé que les deux parties devaient continuer à mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune sur l’élévation des relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral dans le but de faire des deux pays les 10 principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre et doubler leur investissement bilatéral.

L'Australie continuera à soutenir le Vietnam dans les domaines des infrastructures de haute qualité, des infrastructures numériques et des infrastructures d'adaptation au changement climatique, du développement des petites et moyennes entreprises, du développement des ressources humaines, de l'agriculture, des minéraux..., ainsi que du renforcement de la coordination des mécanismes commerciaux multilatéraux.

Le même jour, Bùi Thanh Son a assisté et prononcé un discours au séminaire de l'Australia - Vietnam Policy Institute (AVPI). Les dirigeants des deux pays, les experts, les universitaires et les entreprises des deux côtés ont discuté pour trouver des solutions visant à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Bùi Thanh Son a visité l'Université d'Adélaïde, proposant que, dans un avenir proche, l'université établisse des relations avec des partenaires vietnamiens non seulement dans les programmes d'éducation et de formation, mais aussi dans la recherche et l'innovation, notamment dans les domaines où l'université possède des atouts tels que la science, la programmation, la santé, l'environnement, la résilience au changement climatique...

Il a souhaité que l'Université d'Adélaïde envisage de créer des centres, des branches et des instituts de recherche au Vietnam pour promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de la science et de la technologie, en particulier dans les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, l'énergie verte et durable...

Catherine Brason, présidente de l'Université d'Adélaïde, a affirmé que son établissement s'efforcerait de renforcer les liens avec les universités et les partenaires du Vietnam dans les domaines suggérés par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, de promouvoir la formation et d'augmenter des bourses pour les étudiants vietnamiens.

VNA/CVN