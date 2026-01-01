La Bulgarie rejoint la zone euro

La Bulgarie a rejoint la zone euro et adopté l'euro comme monnaie officielle le jour du Nouvel An, devenant ainsi le 21 e membre de la zone euro.

Le lev bulgare (BGN) continuera à circuler pendant le mois de janvier, mais à compter du 1er février, l'euro deviendra la seule monnaie légale du pays.

Du 1er janvier au 30 juin, il sera encore possible d'échanger des levs contre des euros gratuitement dans les banques et les bureaux de poste. Passée cette période, des frais seront appliqués.

Le 4 juin 2025, la Commission européenne a annoncé que la Bulgarie remplissait tous les critères requis pour adopter l'euro à compter du 1er janvier 2026.

