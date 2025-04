Le parc national de Cuc Phuong accueille 18 nouveaux pensionnaires

L’équipe de sauvetage du Parc national de Cuc Phuong, en coordination avec Save Viet Nam’s Wildlife (SVW) et le sous-département de la protection des forêts de Dà Nang, a transporté vendredi 18 animaux sauvages de Dà Nang vers le parc pour y être soignés et réhabilités.

Photo : VNA/CVN

Parmi les animaux secourus figurent 12 sambars (Rusa unicolor), deux macaques à queue de cochon du Nord (Macaca leonina), trois macaques à queue courte (Macaca arctoides) et un python indien (Python molurus). Ces espèces sont toutes classées comme menacées, précieuses et rares.

Selon un représentant du sous-département de la protection des forêts de Dà Nang, l’agence a sollicité la coopération du Parc national de Cuc Phuong pour prendre soin de ces animaux sauvages, dans le but de partager et d’enrichir leur patrimoine génétique.

Cet effort vise à préparer les individus les plus sains aux futures initiatives de réensauvagement d’espèces rares et menacées, actuellement menacées d’extinction à l’état sauvage.

Lê Phuong Triêu, directeur adjoint du Parc national de Cuc Phuong, a fait savoir que de nombreuses organisations et particuliers ont confié des animaux sauvages rares et menacés au Centre de sauvetage et de conservation des espèces sauvages précieuses du Parc national de Cuc Phuong, ainsi qu’aux installations de conservation du pays en général.

Il s’agit d’un signe positif, qui reflète la mise en œuvre généralisée des directives du gouvernement en matière de conservation de la faune sauvage, ainsi que la sensibilisation et le soutien croissants du public. Le transfert d’animaux vers des centres de conservation qualifiés témoigne non seulement d’un sens des responsabilités en matière de conservation, mais revêt également une profonde valeur humanitaire, offrant à de nombreux animaux sauvages la possibilité de retrouver leur habitat naturel.

Récompensé par le prestigieux "World Travel Award" en tant que premier parc national d’Asie, le Parc national de Cuc Phuong est bien plus qu’un simple parc naturel, c’est un sanctuaire où la nature s’épanouit et où les efforts de conservation prennent vie.

Il abrite actuellement des milliers d’animaux sauvages rares et menacés. Ses programmes de conservation sont reconnus aux niveaux régional et mondial, notamment ceux visant à protéger les primates, les tortues terrestres et d’eau douce, les carnivores et les pangolins menacés.

Avec une zone tampon de près de 200 ha, le Parc national de Cuc Phuong constitue un sanctuaire idéal offrant une réelle opportunité de faire renaître les espèces animales sauvages grâce au sauvetage, à la réhabilitation, aux soins et à la conservation à long terme.

VNA/CVN