La quasi-totalité des entreprises conscientes de leur empreinte carbone

Le rapport annuel de développement durable "Green IMPACT Gap" 2024 a été réalisé par Schneider Electric et son partenaire Milieu Insight à travers des entretiens avec 4.500 chefs d’entreprise dans neuf pays, dont 500 représentants du Vietnam.

L’objectif de cette étude est de recueillir les points de vue des dirigeants de la région asiatique sur les questions de durabilité et d’environnement.

Les personnes interrogées comprenaient des cadres intermédiaires et supérieurs du secteur privé, qui ont répondu à 30 questions liées à l’impact de la durabilité sur les opérations commerciales.

L’enquête a été menée en Indonésie, au Japon, en République de Corée, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan (Chine), en Thaïlande et au Vietnam.

Selon Dông Mai Lâm, directeur général de Schneider Electric au Vietnam et au Cambodge, le Vietnam se trouve à un tournant dans sa démarche de réalisation des engagements en matière de développement durable.

En seulement un an, nous avons réduit l’écart d’impact vert de 52% (2023) à 45% (2024). Cela démontre non seulement la forte détermination du monde des affaires vietnamien, mais confirme également le rôle pionnier des "Impact Makers", des leaders qui choisissent d’agir pour promouvoir une transformation durable.

Cependant, pour aller plus loin et atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, les entreprises doivent encore relever de nombreux défis, qu’il s’agisse de ressources financières, de technologies ou de capacité d’adaptation aux nouvelles politiques.

Schneider Electric, leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, s’engage à accompagner les entreprises vietnamiennes pour relever les défis du moment grâce à des solutions numériques, d’électrification et d’automatisation.

Selon l’enquête, 96% des entreprises vietnamiennes ont pris connaissance du décret n°06/2022/ND-CP portant réglementation sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la protection de la couche d’ozone. Parmi eux, 54% ont déclaré que le plus grand défi était le manque d’expertise technique dans la mesure et la déclaration des émissions pour se conformer pleinement au décret. 46% des entreprises ont des difficultés à se conformer aux exigences de conformité en raison d’un manque de financement ou de ressources.

En fin de compte, 58% des entreprises estiment que de telles réglementations les pousseront à adopter des pratiques plus durables, même si cela peut avoir un impact sur les bénéfices à court terme.

En outre, ce rapport montre également que l’éthique et la transparence des entreprises sont les questions les plus préoccupantes (représentant 32%) parmi les 3 principaux sujets de préoccupation au Vietnam en matière de développement durable, notamment : la santé et la sécurité au travail ; l’éthique d’entreprise et la transparence ; et la gestion des déchets et le recyclage.

Principaux moteurs promouvant la durabilité au Vietnam

Les principales catégories de dépenses pour la transformation durable dans la région Asie, y compris au Vietnam, comprennent : la numérisation, la chaîne d’approvisionnement durable et les solutions vertes.

Parmi celles-ci, la chaîne d’approvisionnement durable (53%) et les solutions vertes (53%) sont les deux catégories dans lesquelles les entreprises vietnamiennes privilégient le plus l’investissement, et 49% des entreprises choisissent de se concentrer sur l’investissement numérique.

Toutefois, à l’échelle régionale de l’Asie, sur neuf marchés, la numérisation devrait représenter la plus grande part des trois catégories de dépenses pour la transformation durable au cours des deux prochaines années, avec 42% des entreprises identifiant la numérisation comme une priorité d’investissement majeure.

Parmi elles, 93% ont utilisé des outils numériques pour atteindre leurs objectifs de durabilité. Les applications les plus populaires incluent : les opérations sans papier (35%), la gestion des risques et des opportunités (33%) et la numérisation de la chaîne d’approvisionnement (31%).

Le rapport annuel sur le développement durable "Green IMPACT Gap" 2024 souligne également l’importance croissante du développement durable dans les entreprises asiatiques, 60% des dirigeants la considérant comme une priorité absolue. Au Vietnam, ce taux est de 73%, supérieur à celui de l’Indonésie (71%) et seulement inférieur à celui de la Thaïlande (83%).

Malgré les progrès réalisés, le "Green IMPACT Gap" - l’écart entre les objectifs et les actions - persiste.

Au niveau régional asiatique, cet écart s’est réduit de 50% (2023) à 48% et de nombreux défis restent à relever en raison des incertitudes économiques, des réglementations juridiques et des contraintes de ressources internes.

Au Vietnam, le "Green IMPACT Gap" est plus petit que dans la région, passant de 52% (2023) à 45% (2024). Parmi ceux-ci, l’instabilité économique (62%) est considérée comme le plus grand défi pour les entreprises vietnamiennes.

L’indice "Green IMPACT Gap" du Vietnam se réduit à 45%, ce qui montre que sur les 99% d’entreprises qui affirment avoir fixé des objectifs de durabilité, plus de la moitié (54%) des entreprises interrogées ont développé une stratégie et une politique de durabilité globales avec des objectifs clairs. Ces entreprises vont au-delà de la planification et transforment leur engagement en action, devenant des Impact Makers - des leaders qui choisissent d’agir pour aider les individus et les organisations à évoluer vers un monde plus durable, plus efficace et plus résilient.

