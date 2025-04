Le Nord se réchauffe avant l’arrivée d’une vague de froid en fin de semaine

>> Une vague de froid glacial attendue avec des vents forts sur le Nord

>> Vietnam : une vague de froid intense est attendue en février, prévient un expert

>> Le froid persiste et s’accentue, la grisaille prédomine dans le Nord

Photo : VNA/CVN

Un front froid se produit lorsqu'une masse d'air froid qui, étant plus dense et plus lourd, s’insinue sous une masse d’air plus chaude et la soulève. La montée rapide de cet air chaud favorise une condensation vigoureuse et rapide, souvent à l’origine de la formation de nuages cumulonimbus, caractéristiques des phénomènes météorologiques extrêmes. Comme son nom l’indique, température diminuera au passage d’un front froid.

Les températures diurnes devraient atteindre 20-29°C et plus, notamment dans les régions du Nord-Ouest, selon les météorologues.

À Hanoï, le temps sera un peu instable avec des passages nuageux et sans pluie le matin, mais les nuages se feront plus discrets en milieu de journée et se dissiperont dans l’après-midi, avec des températures comprises entre 25°C et 27°C.

Cependant, un front froid devrait se renforcer dans le Nord les 5 et 6 avril, apportant de faibles pluies et des températures plus froides, notamment la nuit et en début de matinée. En milieu de journée et en après-midi, les températures pourraient légèrement augmenter grâce au soleil.

Créant une sensation de fraîcheur

L’image du froid du troisième mois lunaire, appelé "Rét nàng Bân" (littéralement "froid de madame Bân"), peut être comparée à l’expression française qui parle de "giboulées de mars". Il s’agit d’une légende dans laquelle, madame Bân, douce épouse, était très lente. Au début de l’hiver, elle commença à tricoter un pull pour son mari. Mais lente, elle ne le termina qu’au troisième mois lunaire, au printemps. Le ciel, ému de sa déception, refit une vague de froid afin que son mari puisse porter le pull...

Ce phénomène météorologique se produit typiquement à la fin du printemps, généralement vers mars selon le calendrier lunaire, notamment dans le Nord du Vietnam. Il s’agit d’une vague de froid soudaine et douce qui dure généralement de 3 à 5 jours, souvent accompagnée d’une légère bruine ou de brouillard.

À cette période, les températures chutent, surtout le matin et le soir, créant une sensation de fraîcheur. Cependant, pendant la journée, le temps se réchauffe légèrement et offre un peu de soleil.

En 2025, le troisième mois lunaire dure du 31 mars au 29 avril. Par conséquent, le front froid des 5 et 6 avril peut être considéré comme faisant partie de ce phénomène météorologique.

VNA/CVN