Le Parc national de Cuc Phuong, sa noble mission de protection de la forêt

Photo : NDEL/CVN

Lors de la conférence de presse du programme "Gloire du Vietnam 2024", le directeur du Parc national de Cuc Phuong, Nguyên Van Chinh, a partagé avec émotion : "Cet honneur revient aux générations de cadres, fonctionnaires et travailleurs du Parc national de Cuc Phuong au cours des 60 dernières années".

Conservation des ressources naturelles et préservation des valeurs culturelles locales

Fondé en 1962, le Parc national de Cuc Phuong est le premier parc national du système de parcs nationaux et de réserves naturelles du Vietnam.

Avec une superficie de plus de 22.000 ha répartis sur trois provinces de Ninh Binh, Hoà Binh et Thanh Hoa, le parc possède une faune et une flore riches et diversifiée typique des forêts tropicales humides. De nombreuses espèces menacées d’extinction y ont été découvertes et y sont préservées.

Le directeur du Parc national de Cuc Phuong a annoncé : "Pour nous, notre noble mission est de protéger la forêt. Grâce aux efforts inlassables des gardes forestiers et à la coopération de la communauté locale, la déforestation a complètement cessé, les violations des lois forestières ont diminué de plus de 70% et les dommages aux ressources forestières sont minimes. Il n’y a plus de points chauds de déforestation. C’est une base importante pour protéger et développer l’écosystème forestier et la biodiversité".

Actuellement, le Parc national de Cuc Phuong abrite plus de 2.000 espèces de plantes appartenant à 117 ordres et plus de 2.000 espèces d’animaux rares, notamment des langurs de Delacour, des léopards et des ours.

Depuis 1985, le parc a établi un jardin botanique de 167 ha, qui est l’un des trois premiers jardins botaniques du Vietnam inscrits dans la liste des jardins botaniques internationaux.

Photo : NDEL/CVN

De 2019 à 2023, le site a été élu "Principal Parc national d’Asie" par les World Travel Awards.

Nguyên Van Chinh a ajouté que la conservation des ressources naturelles est étroitement liée à la préservation des valeurs culturelles locales distinctives, ce qui attire les touristes nationaux et internationaux.

Cela a conduit le parc à proposer des initiatives de tourisme écologique, avec des produits touristiques uniques tels que le tour "Retour à la maison", "Le chemin de la renaissance", le festival de printemps "Plus de vert pour la forêt ancienne", et des visites nocturnes. Tout cela s’aligne sur la devise : "Chaque visiteur est un ambassadeur de l’amour pour la nature !"

Depuis le 4 mai, le parc a ouvert un tour nocturne sur un parcours d’environ 5 km. Les visiteurs peuvent explorer la forêt en voiturette électrique, afin d’admirer les lucioles et les animaux sauvages la nuit.

Chaque tour de nuit dure environ une heure, de 19h00 à 22h00, tous les jours de la semaine. La famille de Nguyên Anh Duc, venue de Hanoï, a déclaré : "Les enfants ont été particulièrement excités de voir des pangolins, civettes palmistes, chats sauvages, loutres et loris au clair de lune. C’était une expérience fascinante".

Anh Duc a également mentionné que sa famille suit de près les activités du parc et revient souvent pour voir les nouvelles initiatives. Passer du temps dans la nature aide ses enfants à comprendre la valeur de ce que la nature offre, tout en renforçant les liens familiaux.

Développement socio-économique local

Le Parc national de Cuc Phuong met également l’accent sur le développement socioéconomique local à travers le tourisme écologique pour améliorer les conditions de vie des habitants. Les communautés locales, notamment les Muong, sont encouragées à participer à la protection des forêts et à la conservation de la biodiversité.

Photo : NDEL/CVN

Le tourisme communautaire a créé des emplois, augmenté les revenus, contribué à améliorer les conditions de vie des communautés locales, sensibilisé à la conservation de la nature, et aidé à préserver certaines traditions culturelles et artisanales.

La participation communautaire est un principe important de l’écotourisme, c’est pourquoi cette activité est mise en œuvre au Parc national de Cuc Phuong depuis 1993, faisant de lui le premier parc national à adopter ce modèle.

Le directeur Nguyên Van Chinh a affirmé : "La gestion durable des ressources a été bien menée dans quatre aspects : bonne gouvernance, conception et planification efficaces, gestion efficace et conservation réussie. Nous nous efforçons de compléter 50 indicateurs selon les recommandations de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour être reconnus dans la Liste verte".

Succès dans la socialisation de la conservation

"Au fil des années, surtout après les nouvelles politiques de l’État pour socialiser la conservation de la biodiversité, nous avons reçu beaucoup de soutien, tant national qu’international, pour nos efforts de conservation", a noté Nguyên Van Chinh.

Le projet de conservation des primates rares au parc a longtemps été considéré comme un modèle exemplaire dans la région et dans le monde. Les résultats ont aidé à conserver et développer avec succès des espèces rares et menacées, tout en étant un modèle de recherche, d’éducation environnementale et de sensibilisation de la communauté.

Il s’agit aussi d’un symbole de coopération efficace dans le domaine de la science de la conservation des espèces entre le Parc national de Cuc Phuong et ses partenaires étrangers en général, et le Zoo de Leipzig en particulier.

Le Centre de sauvetage des primates en danger, le premier en Indochine, est non seulement précieux scientifiquement, mais également pour l’éducation, car il sensibilise au sauvetage et à la conservation des primates et de la faune en général. C’est une base importante pour le développement du tourisme écologique durable au parc.

NDEL/VNA/CVN