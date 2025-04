Le Vietnam s’inspire de l’expérience française en gestion du marché du carbone

Le Vietnam prévoit de lancer un fonds carbone en juin, puis de mettre en service et de connecter ce fonds aux plateformes régionales et internationales en 2029.

Lors de sa visite à Paris du 31 mars au 3 avril, la délégation a rencontré des représentants de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence française de développement (AFD).

Photo : VNA/CVN

Les rencontres ont porté sur les expériences de mise en place, d’exploitation, de supervision et de gestion des risques du marché du carbone au sein de l’Union européenne (UE), ainsi que sur le rôle de la France dans le système européen d’échange de quotas d’émission.

Lors de la rencontre de la délégation avec l’AFD, les deux parties ont discuté des principaux points du projet d’assistance technique de l’AFD au ministère vietnamien des Finances pour la période 2025-2027, axé sur les trois volets: la fiscalité verte, les obligations d’État vertes et le marché national du carbone.

Lors de leur rencontre avec la cheffe du Service des Affaires bilatérales, de l’Internationalisation des entreprises et de l’Attractivité (SABINE) de la Direction générale du Trésor, Magali Cesana, les deux parties ont examiné les principaux axes de coopération à privilégier et à promouvoir lors du prochain dialogue économique annuel de haut niveau entre leurs pays. Elles ont également convenu de préparer le 9e dialogue économique, prévu fin 2025.

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en France, Magali Cesana a souligné l’important potentiel de coopération entre la France et le Vietnam, affirmant que les deux pays franchissaient désormais une étape importante de leurs relations bilatérales.

La France et ses entreprises sont désireuses de contribuer au développement de cette relation bilatérale, notamment dans les transports ainsi que dans d’autres secteurs, a-t-elle noté, précisant que le ministère français de l’Économie et des Finances s’engage à soutenir les entreprises françaises dans leurs efforts d’investissement au Vietnam.

VNA/CVN