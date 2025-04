Hanoï élabore une feuille de route vers une flotte de bus 100% verts d’ici 2030

>> La montée en puissance des bus électriques en Europe plus rapide que prévu

Une feuille de route précise devra être soumise au Comité populaire de la capitale avant le 15 avril 2025, selon une annonce du Bureau du Comité populaire municipal sur les conclusions de Nguyên Manh Quyên lors de la réunion avec le Service municipal de la construction concernant le plan et la feuille de route de conversion et de développement du système de bus utilisant l’électricité et les énergies vertes dans la ville.

Photo : VNA/CVN

La ville demande également une révision et une mise à jour urgentes des critères d’évaluation de la qualité des services de transport public par bus. Les rapports et propositions doivent être finalisés en avril 2025.

En parallèle, le Service de la construction est chargé de travailler avec les services, organismes concernés et autorités locales pour actualiser la planification urbaine, en vue de réserver des terrains pour l’installation de bornes et stations de recharge dans les parkings, aires de repos et zones publiques…

Le Service de l’industrie et du commerce collaborera avec la Compagnie générale d’électricité de Hanoï pour garantir un approvisionnement stable en électricité pour le système de recharge.

Concernant les politiques financières, le Comité populaire de la ville a confié au Service de la construction, en coordination avec les services concernés, l’élaboration d’un mécanisme de soutien au taux d’intérêt des prêts destinés à la construction d’infrastructures et à l’acquisition de bus à énergie propre. Les propositions et rapports sur ces mécanismes et politiques devront être parachevés en avril 2025 afin que le Comité populaire puisse les soumettre au Conseil populaire pour examen et adoption.

VNA/CVN