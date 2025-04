La réutilisation des eaux usées promet une voie durable vers le net zéro

L’eau potable est une ressource précieuse et limitée, tandis que les eaux usées traitées peuvent devenir une source supplémentaire importante si elles sont traitées avec les technologies appropriées. Il s’agit non seulement d’une solution technique, mais aussi d’une stratégie pour un développement durable.

Photo : NDEL/CVN

Le Vietnam fait partie des pays ayant une consommation d’eau élevée, tandis que la capacité de renouvellement des ressources en eau est soumise à une pression croissante due au changement climatique, à l’urbanisation rapide et à la croissance démographique.

Dans ce contexte, le traitement et la réutilisation efficace des eaux usées, en particulier celles issues de l’industrie, permettraient de réduire l’exploitation des ressources naturelles, de préserver les écosystèmes et de limiter les coûts de traitement environnemental.

Face à la raréfaction de l’eau potable et à l’urgence environnementale, la réutilisation des eaux usées traitées n’est pas seulement une solution technique mais c’est également un levier essentiel pour promouvoir l’économie circulaire, réduire les émissions et avancer vers l’objectif net zéro.

Le Professeur Trinh Van Tuyên, président du conseil scientifique du secteur d’environnement et d’énergie à l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies, souligne : "L’eau potable est une ressource rare, alors que les eaux usées traitées peuvent devenir une source complémentaire cruciale si des technologies adaptées sont mises en place. Il ne s’agit pas uniquement d’une solution technique, mais d’une stratégie de développement durable".

De nombreux pays ont déjà mis en œuvre des stratégies de réutilisation des eaux usées pour faire face à la pénurie d’eau et protéger l’environnement.

Le Japon, par exemple, a adopté des normes techniques strictes pour le recyclage des eaux usées, les destinant à l’assainissement, à l’irrigation et à l’aménagement paysager.

Singapour, quant à elle, utilise ces eaux pour le refroidissement urbain via un réseau souterrain, et les réinjecte dans ses réservoirs pour une réutilisation indirecte.

Le marché mondial de la réutilisation de l’eau a connu une croissance significative, passant de 12,2 milliards de dollars en 2016 à 22,3 milliards de dollars en 2021, soit un taux de croissance de 13,1%.

Photo: SGL Vietnam/CVN

Le secteur agricole, urbain et industriel représentait 14,9 milliards de dollars, tandis que l’eau potable réutilisée atteignait 7,7 milliards de dollars en 2021.

Selon les scientifiques, il existe aujourd’hui des technologies de traitement et de réutilisation des eaux usées, telles que les procédés de traitement avancés basés sur les polluants, la filtration membranaire et l’oxydation avancée.

Ces technologies sont largement appliquées à travers le monde et peuvent être adaptées de manière flexible aux spécificités de la pollution dans chaque secteur industriel.

Au Vietnam, certains instituts de recherche et entreprises ont développé des technologies permettant de recycler l’eau.

Des solutions efficaces de récupération des eaux usées ont été proposées pour les industries de l’amidon, du papier et du textile.

L’eau traitée peut ainsi être réutilisée dans des activités à forte consommation comme le refroidissement des équipements, l’irrigation ou le nettoyage des sols des usines.

L’application des technologies de réutilisation de l’eau, qu’elles soient de niveau primaire, intermédiaire ou avancé, dépend des besoins spécifiques : par exemple, une technologie intermédiaire peut être utilisée pour la production industrielle, tandis qu’une technologie avancée est nécessaire pour l’eau potable.

L’intégration de ces technologies permet non seulement de réduire les coûts d’approvisionnement en eau, mais aussi de contribuer à la protection de l’environnement pour les entreprises.

Selon les calculs des scientifiques, une entreprise consommant en moyenne 1.000 m³ d’eau par jour et par nuit doit dépenser environ 4,4 milliards de dongs par an en frais d’approvisionnement en eau.

À cela s’ajoutent les coûts liés au rejet des eaux usées, notamment les procédures d’autorisation et les redevances environnementales, qui peuvent atteindre plusieurs centaines de millions de dôngs par an.

En adoptant une solution de réutilisation des eaux traitées, l’entreprise pourrait considérablement réduire, voire éliminer, le rejet d’eaux usées, ce qui entraînerait d’importantes économies tant sur les coûts d’entrée que sur les coûts de sortie, tout en renforçant la protection de l’environnement et en optimisant son efficacité opérationnelle.

Photo : VietnamBiz/CVN

Actuellement, la réutilisation de l’eau n’est pas encore obligatoire au Vietnam et reste limitée à certaines entreprises pionnières.

De nombreux défis persistent, notamment l’absence de normes claires pour la qualité de l’eau recyclée, le manque de coordination entre les autorités.

Les entreprises doivent également surmonter des obstacles tels que les coûts élevés d’investissement et d’expérimentation, ainsi que la gestion des risques environnementaux associés à la présence potentielle de polluants persistants dans l’eau recyclée.

Malgré ces difficultés, le cadre législatif vietnamien évolue.

La Loi sur la protection de l’environnement de 2020 et la Loi sur les ressources en eau de 2012 soulignent l’importance de la réutilisation de l’eau.

De plus, la Résolution de l’Assemblée nationale sur la sécurité hydrique pour la période 2021-2030 identifie la "recherche et l’application des technologies de traitement et de réutilisation de l’eau" comme une priorité pour prévenir la pollution et l’épuisement des ressources hydriques.

L’atteinte de l’objectif net zéro passe inévitablement par une gestion intelligente de l’eau, incluant à la fois la conservation, la protection et la réutilisation.

Il est temps de considérer les eaux usées non plus comme des déchets, mais comme une ressource régénérable, à condition d’adopter les bonnes politiques et technologies.

"Le Vietnam devrait encourager les modèles de symbiose industrielle et agricole, où les eaux usées traitées des usines peuvent être utilisées pour l’agriculture. C’est une voie adaptée aux conditions du pays et à la tendance mondiale", suggère le professeur Trinh Van Tuyên.

NDEL/VNA/CVN