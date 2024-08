Le Parc national de Cuc Phuong transmet l'amour de la nature aux jeunes

Le Parc national de Cuc Phuong, province de Ninh Binh (Nord), a organisé divers programmes d'expérimentation de la nature liés à la protection de la faune pour les étudiants, dans le but de les sensibiliser à l'importance de la conservation de la nature et d'inspirer l'amour de la nature parmi la jeune génération.

Photos : VNA/CVN

Le camp de Cuc Phuong 2024 est l'un des programmes mis en œuvre avec une variété d'activités pour rapprocher la forêt des jeunes.

Selon les organisateurs, les participants à l'événement auront la chance de découvrir la vaste nature en observant les lucioles la nuit, en pataugeant dans les ruisseaux, en faisant de la randonnée dans la forêt et en visitant des arbres millénaires en seulement une semaine. Ils pourront rencontrer l'ethnie locale Muong et découvrir leur nourriture, leurs jeux, leurs instruments de musique et leur culture, ainsi qu'en apprendre davantage sur le sauvetage forestier et le travail de conservation. En participant à ces activités, ils apprendront des compétences telles que le travail d'équipe, la navigation en forêt, les techniques de survie et la cuisine de base.

Trân Quang Phuong, du Centre d'éducation et de services environnementaux du parc, a déclaré que c'était la troisième année que le parc organisait ce camp d'été. Sous le thème "À la découverte des trésors de Cuc Phuong", l'édition de cette année aidera les étudiants à découvrir de nombreux aspects précieux de la forêt ancienne, tels que sa végétation, sa faune, sa culture locale et ses traces archéologiques, a-t-il déclaré, ajoutant que le programme a reçu des commentaires positifs de la part des campeurs et de leurs parents.

Trân Quang Phuong a poursuivi en disant que c'était une opportunité pour les enfants d'expérimenter diverses compétences, répandant ainsi l'amour de la nature et la sensibilisation à la conservation de la nature au sein de la communauté.

Trân Khanh Duy, de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que ce qui l'avait le plus impressionné était de faire l'expérience du travail des sauveteurs et des gardiens d'animaux. Bien que le travail semble simple, il nécessite beaucoup d'amour pour les animaux, a-t-il noté.

Le programme a permis de vivre de nombreuses expériences enrichissantes, a déclaré Trân Khanh Duy, ajoutant qu'il espère que le programme continuera à être organisé pour aider à diffuser l'amour de la nature et à sensibiliser les enfants et la communauté à la protection de la forêt.

Le Parc national de Cuc Phuong a établi un "écosystème touristique" avec divers programmes et produits, à travers lesquels la forêt est perçue comme un "musée vivant" et une "grande école" où les étudiants et les visiteurs viennent apprendre et explorer.

Une attention particulière a été accordée aux activités éducatives qui sensibilisent à l'environnement et à la nature, telles que la visite de la grotte des anciens habitants, la découverte d'arbres centenaires, l'observation des oiseaux et la conquête du sommet du Pic du nuage d'argent, surnommé le "Toit de Cuc Phuong". Ces visites ont laissé un souvenir inoubliable aux visiteurs au fil des ans.

Photos : VNA/CVN

Le directeur du Centre pour le développement durable, Trân Anh Tuân, qui a lancé le programme Expérience naturelle, a déclaré que Cuc Phuong possède une flore et une faune diversifiées et une collection d'espaces spéciaux et de zones de conservation qui offrent aux parents et aux étudiants de nombreuses expériences intéressantes. En visitant le parc, les élèves comprendront le travail silencieux, entendront des histoires inédites et verront des choses qui ne sont pas disponibles dans les livres ou les médias de masse. Ils rencontreront, vivront et écouteront les histoires des animaux, sympathiseront avec le travail de sauvetage et de conservation des animaux, contribuant ainsi à diffuser le message de protection des animaux.

Selon Dô Hông Hai, directeur adjoint du Centre d'éducation et de services environnementaux du parc, il est temps que les visites de Cuc Phuong se concentrent non seulement sur les visites, mais aussi sur la transmission de connaissances et de messages par le biais d'activités bien intégrées.

Dans un avenir proche, le parc continuera à mettre en œuvre divers programmes d'éducation par l'expérience adaptés à différents groupes d'âge pour transmettre l'amour de la nature et la sensibilisation à la protection de la nature à tous, a-t-il ajouté.

VNA/CVN