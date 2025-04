Face au dérèglement du climat, les agriculteurs de Kon Tum ne manquent pas d’air

Face aux prévisions d’une saison sèche prolongée et à des conditions météorologiques extrêmes et changeantes, qui menacent potentiellement de causer des dommages à de nombreux types de cultures, les ménages de la province de Kon Tum (Hauts plateaux du Centre) ont appliqué activement des techniques scientifiques et des méthodes de production appropriées pour économiser l’eau d’irrigation et minimiser la pénurie d’eau locale, contribuant ainsi à améliorer le rendement et la qualité des produits.

Photo : NDEL/CVN

En ce début du mois d’avril, bien que n’étant pas encore le pic de la saison sèche, la pénurie d’eau locale s’est déjà manifestée dans les Hauts plateaux du Centre en raison du changement climatique. Les agriculteurs de la province de Kon Tum ont trouvé des mesures appropriées et appliqué des techniques scientifiques pour surmonter cette situation.

Ces dernières années, le climat a connu des évolutions extrêmes, avec des pluies plus abondantes pendant la saison des pluies et une pénurie d’eau pendant la saison sèche, ce qui a eu un impact négatif sur la production des ménages agricoles de la province de Kon Tum. Dans cette localité, la plupart des zones de caféiers n’ont été irriguées que deux fois, alors qu’il faut au moins deux irrigations supplémentaires, mais la pénurie d’eau d’irrigation est déjà apparue, ce qui fait craindre de mauvaises récoltes.

Solutions pour assurer l’approvisionnement en eau d’irrigation

Nguyên Xuân Chap, résidant dans le village 5, commune de Hòa Bình, ville de Kon Tum, a partagé : "Pendant la saison des pluies, il pleut torrentiellement, ma famille a dû construire des digues et creuser des tranchées pour sauver plus de 2 ha de caféiers. En saison sèche, l’eau est épuisée, ma famille doit puiser l’eau du lac pour assurer l’approvisionnement en eau d’irrigation."

Il n’y a pas si longtemps, les conditions météorologiques changeantes ont fait tomber les feuilles de dizaines d’arbres durian sur plus d’un hectare appartenant à la famille de Nguyên Duy Thiêm, dans le village de Doàn Kêt, commune de Dak Ngok, district de Dak Hà, ce qui n’a pas permis d’assurer la fructification lors de la nouvelle récolte. Pour remédier à cette situation, sa famille a dû enlever la première floraison pour préserver les arbres.

De plus, il a investi dans l’installation d’un système d’irrigation par aspersion et goutte à goutte pour fournir de l’eau aux arbres et assurer leur adaptation aux conditions météorologiques anormales, chaudes et froides.

Photo : VNA/CVN

Partageant son expérience de la culture du durian pendant la saison sèche, Nguyên Duy Thiêm a déclaré : "Pour les durians cultivés dans le district de Dak Ha, les exigences techniques en matière d’entretien et de fertilisation sont plus complexes que dans les autres zones climatiques. La saison sèche, en particulier, est la période où les durians fleurissent et ont besoin de beaucoup de nutriments. Par conséquent, assurer l’approvisionnement en eau d’irrigation est un facteur déterminant pour le rendement et la qualité des produits du verger."

Pendant la saison sèche, à chaque irrigation, un durian nécessite en moyenne 150 à 200 litres d’eau. À ce moment-là, les jeunes pousses et les nouveaux bourgeons floraux sont très fragiles. Si l’on utilise la méthode d’irrigation traditionnelle avec un système d’arroseurs classique, cela affectera très facilement les bourgeons floraux et les jeunes pousses des arbres.

Cependant, avec la méthode d’irrigation goutte à goutte par aspersion à la base des arbres, comme celle utilisée par sa famille, la quantité d’eau est répartie uniformément jusqu’aux racines et s’infiltre dans la zone où se trouvent les racines des arbres, ce qui permet à la fois d’économiser l’eau d’irrigation et de maintenir un niveau d’humidité stable. Cette méthode d’irrigation limite également la dépendance à l’égard des sources d’eau, car elle peut utiliser l’eau des petits étangs et lacs.

Dans la commune de Hà Mon, district de Dak Ha, la superficie totale des terres cultivées est de plus de 2.500 ha, principalement du café et des arbres fruitiers nécessitant d’importantes sources d’eau d’irrigation. Dès le début de la saison sèche, la commune de Hà Mon a élaboré un plan de coordination avec les organes concernés pour réguler l’eau d’irrigation, en assurant une gestion scientifique et efficace.

Application de la science et de la technologie

Dans ce cadre, outre l’organisation de campagnes de dragage et de dégagement des canaux d’irrigation principaux, la commune a recensé et mobilisé les habitants à investir dans l’installation de systèmes d’irrigation économes en eau, pouvant utiliser l’eau des étangs et des petits ruisseaux au lieu de dépendre de la source d’eau principale du canal principal.

Le président du Comité populaire de la commune de Hà Mon, Nguyên Quang Thinh, a déclaré que la plupart des habitants utilisaient actuellement des mesures d’irrigation économes en eau, combinées à la fertilisation, assurant ainsi le développement des différents types de cultures. À l’heure actuelle, dans la commune, l’eau d’irrigation est globalement assurée et aucune zone n’est touchée par la sécheresse, a-t-il souligné.

Cependant, sa commune s’est coordonnée avec le service de gestion de l’irrigation pour réguler l’eau de manière raisonnable en fonction des besoins des habitants et coordonne avec le secteur de l’électricité pour maintenir un approvisionnement en électricité stable et sûr pour la production.

Photo : VNA/CVN

Après avoir étudié attentivement les techniques, la famille de Vi Dak Uyn, dans le village de Thanh Xuân, commune de Dak Ngok, a investi dans l’installation d’un système d’irrigation goutte à goutte sur une superficie de 1,3 ha de caféiers cultivés en association avec des durians pendant la période de construction de base. Pour améliorer l’efficacité de l’exploitation des terres, il a également planté du fruit de passion avec pour devise "prendre le court pour nourrir le long".

Vi Dak Uyn a déclaré que le coût moyen d’installation d’un système d’irrigation économe en eau avec des vannes de compensation de pression pour un hectare, comme celui utilisé par sa famille, n’est pas supérieur à l’investissement dans un système d’irrigation classique avec des tuyaux en plastique. Cependant, comme l’ensemble du système de tuyaux d’irrigation est enterré, cela prolonge la durée de vie des tuyaux et réduit la main-d’œuvre pour chaque irrigation. De plus, grâce au système de vannes de compensation de pression, les producteurs peuvent combiner à la fois le processus de fertilisation et d’irrigation, et réduire de moitié la quantité d’eau pour chaque irrigation.

"J’applique ce modèle depuis plus d’un an et je constate que les résultats sont très positifs. Concrètement, pour le verger de ma famille, un seul système d’irrigation permet d’arroser les 3 types de cultures : caféiers, durians et fruit de passion. Un autre avantage est que je peux en profiter pour arroser à différents moments, moins affecté par le calendrier de régulation de l’eau d’irrigation des ménages voisins. Cela permet à la fois d’assurer un développement stable du verger et d’économiser les coûts d’investissement et d’entretien des cultures pendant la saison sèche", a partagé Vi Dak Uyn.

À l’entrée de la saison sèche de cette année, le district de Dak Ha compte une superficie totale de plus de 25.000 ha de caféiers et d’arbres fruitiers nécessitant d’importantes sources d’eau d’irrigation. Parmi eux, près de 500 ha de cultures sont susceptibles de souffrir de sécheresse et de manque d’eau d’irrigation à la fin de la saison sèche.

Par conséquent, en plus de la gestion et de l’exploitation efficaces des ouvrages hydrauliques, tels que les réservoirs et les canaux d’irrigation, les unités, les localités et les entreprises de la région ont activement appliqué la science et la technologie à la production, et mis en œuvre des mesures d’irrigation économes en eau.

Dans le champ modèle de caféiers du village de Kon K’Loc, commune de Dak Mar, de la société Café 704, afin d’assurer l’approvisionnement en eau d’irrigation pour une superficie totale de près de 80 ha de caféiers appartenant aux ménages d’ouvriers issus de minorités ethniques pendant la saison sèche, l’unité a investi dans un système de pompage dynamique à grande capacité pour acheminer l’eau du barrage hydraulique de Kon K’Loc vers le réservoir central de la zone de production, sur une longueur de près de 2 km.

Parallèlement à cela, des lignes électriques triphasées ont été installées pour permettre aux ménages d’appliquer des mesures d’irrigation économes en eau grâce à un système d’arroseurs. Cela permet à la fois d’économiser les coûts de production et d’assurer une régulation uniforme de l’eau d’irrigation pour toute la superficie.

"Avant, chaque fois qu’ils irriguaient, les habitants devaient dépenser beaucoup d’argent pour acheter des tuyaux d’irrigation et payer la main-d’œuvre pour transporter l’eau du réservoir principal vers les champs. Depuis que l’entreprise a investi dans l’installation de tuyaux souterrains pour pomper l’eau, les habitants se répartissent consciemment les horaires d’irrigation, en commençant par les zones éloignées pour finir par les zones proches. Surtout ces dernières années, grâce au réseau électrique, les habitants utilisent des pompes pour irriguer, ce qui permet d’économiser du carburant, de la main-d’œuvre et des coûts. Les habitants sont très rassurés pour produire", a partagé A Roih, chef de l’équipe de production du village de Kon K’Loc.

Face aux prévisions d’une saison sèche prolongée et au risque élevé de sécheresse locale, en plus de bien faire le travail de gestion étatique de la gestion et de l’exploitation des ouvrages hydrauliques, l’initiative des agriculteurs à rechercher et à investir dans l’application de nouvelles méthodes de culture et de production pour s’adapter au changement climatique est un facteur positif. Cela apporte une efficacité économique et aide les habitants à stabiliser leur production, à améliorer le rendement et la qualité des produits agricoles.

NDEL/VNA/CVN