Binh Duong se penche sur le développement des zones scientifiques et technologiques

>> Binh Duong annonce son schéma directeur pour la période 2021-2030

>> Binh Duong a connu un développement significatif grâce à son approche innovante

>> Le Premier ministre travaille avec la permanence du Comité du Parti de Binh Duong

À ce jour, Binh Duong compte 4.347 projets d’investissement direct étranger (IDE) de 65 pays, régions et territoires, pour un total de 42 milliards d'USD, se classant ainsi au 3e rang du pays en termes d’attraction des IDE. Non seulement c’est une terre d’accueil pour les capitaux, mais Binh Duong se distingue également en occupant une place de choix dans le développement des infrastructures, ce qui lui vaut d’être régulièrement citée en tête dans l'indice de compétitivité provinciale (PCI).

La province a également été honorée par le Forum mondial des communautés intelligentes (ICF), où elle a été classée comme la première "Communauté intelligente de la région" (TOP 1 ICF 2023). Ces succès témoignent des efforts continus de la province pour améliorer ses infrastructures et faire de Binh Duong une ville intelligente, grâce à des politiques incitatives en faveur des technologies et à un environnement des affaires propice. Cette dynamique a conduit à une attractivité accrue, avec plus de 52% de la population de la province venant d'autres régions pour s'y installer et y travailler.

Photo : CTV/CVN

Selon les dirigeants du Comité populaire provincial, Binh Duong continue d'attirer des projets d’investissement grâce à un environnement d'affaires ouvert et attractif. Afin de répondre à cette demande, la province a proactivement développé des parcs industriels de nouvelle génération, orientés vers des modèles verts, intelligents et durables. Le flux de capitaux étrangers reste important, avec plus de 1,6 milliard d'USD d'IDE attirés au cours des neuf premiers mois de 2024, selon Vo Van Minh, président du Comité populaire provincial.

VSIP, un modèle pionnier

Le parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP) s'impose comme un modèle pionnier dans la création de parcs industriels respectueux de l'environnement. À Binh Duong, cette co-entreprise a déjà développé trois parcs (VSIP I, VSIP II et VSIP II étendu), reconnus pour leurs infrastructures synchrones et leurs normes élevées, minimisant ainsi les impacts environnementaux. Cette approche a contribué à faire de Binh Duong une référence en matière de développement industriel durable.

En 2022, VSIP a lancé les travaux du parc industriel VSIP III, à Tân Uyên, sur une superficie de 1.000 ha. Ce parc devrait, une fois achevé, incarner un modèle de parc industriel intelligent, vert et respectueux de l'environnement, créant des milliers d'emplois. Parallèlement, la construction du parc industriel vert de 700 ha à Bàu Bàng est en cours. Vo Anh Tuân, chef du bureau du Comité populaire provincial, a également annoncé l’inauguration, le 26 septembre dernier, du parc industriel de Cây Truong, destiné à accueillir des entreprises multisectorielles, avec un accent particulier sur la production verte et l'innovation.

Le parc industriel My Phuoc, situé à Bên Cat et développé par Becamex IDC, constitue également un modèle exemplaire avec des infrastructures modernes et une connectivité efficace. À ce jour, les parcs industriels de Binh Duong s’étendent sur 7.017,4 ha, avec un taux d’occupation moyen de 93,1%. En 2023, ces zones ont attiré 6.033 milliards de dôngs d’investissements nationaux et 1,22 milliard d'USD d'IDE.

Photo : CTV/CVN

Accélération des travaux d'infrastructures

Mai Hung Dung, vice-président permanent du Comité populaire, a mis en lumière la planification stratégique de la province, avec une vision à l’horizon 2050, visant à promouvoir le modèle des parcs industriels verts de nouvelle génération, tout en attirant des entreprises axées sur la technologie et le respect de l'environnement.

Binh Duong se concentre activement sur le développement d'écosystèmes d'innovation en science et technologie, ainsi que sur la création de parcs industriels et zones urbaines vertes et intelligentes. La province mène des études pour favoriser l’automatisation de la production, l'utilisation d'énergies renouvelables et la mise en place de processus de production intelligents et à haute valeur ajoutée, liant ainsi industrie et services.

Parmi les projets d’infrastructure clés, la province s'efforce d'accélérer la construction du périphérique N°3, du périphérique N°4 de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que l'élargissement de la route nationale N°13. Des projets tels que la route Nord Tân Uyên - Phu Giao - Bàu Bàng et le pont Bach Dang N°2, reliant Binh Duong à la province de Dông Nai, renforcent la connectivité régionale. Entre 2024 et 2030, plusieurs tunnels et viaducs seront également réalisés, comme le projet souterrain de Phuoc Kiên, pour un coût total de 1.050 milliards de dôngs, financé par le budget provincial.

Sur le plan ferroviaire, Binh Duong élabore des plans pour la ligne Di An - Bàu Bàng - Lôc Ninh, connectée au Cambodge, ainsi que pour une autre reliant Biên Hoà à Vung Tàu. Le projet d’extension de la station de triage de Song Thân à Di An, passant de 60 à 200 ha, est également à l’étude, et la province s'efforce de renforcer les liaisons intermodales internationales pour le transport des marchandises. Concernant le transport public, Binh Duong projette un réseau de métro entre Hô Chi Minh-Ville et sa nouvelle ville, facilitant les déplacements et renforçant la connexion régionale.

En septembre dernier, la province a démarré la construction du complexe A1 dans la nouvelle ville de Binh Duong, avec une station de 5.800 m² sur la ligne de métro N°1 reliant Hô Chi Minh-Ville. Ce projet, doté d’un investissement de 2.400 milliards de dôngs, favorisera la mobilité des entreprises et des habitants tout en dynamisant les échanges économiques de la région Sud-Est.

Photo : Truong Giang/CVN

Créer une "ceinture industrielle"

L'industrie reste le principal moteur de croissance de Binh Duong. La province met l'accent sur la modernisation des industries existantes, en augmentant le taux de localisation des industries de soutien, et en développant les industries de haute technologie, intégrant ainsi la chaîne de valeur mondiale.

Pour concrétiser ces objectifs, Binh Duong prévoit de consacrer environ 18.000 ha de terrains aux services et aux industries, notamment le long des principaux axes de transport comme le périphérique N°3 et N°4 de Hô Chi Minh-Ville. Ces infrastructures devraient contribuer à créer une "ceinture industrielle" de nouvelle génération, avec 1.800 ha dédiés à la science, la technologie et l'innovation, comprenant des projets comme les parcs industriels de Lai Hung, Vinh Lâp Riverside et Bac Tân Uyên.

Pham Trong Nhân, directeur du Service provincial du plan et de l'investissement, souligne que l’environnement d'investissement de Binh Duong, soutenu par ses infrastructures de pointe, ses parcs industriels de nouvelle génération et l'esprit d'innovation de ses acteurs, constitue un facteur clé pour attirer de nouveaux investissements étrangers.

Le 26 septembre, lors d’une conférence sur la planification provinciale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé trois initiatives pionnières pour la construction d'une économie verte. Il s'agit de la connexion de l'économie locale aux échelles nationale et internationale, du développement proactif de l'économie numérique, verte et circulaire, et enfin de la numérisation et de la transition écologique pour un développement durable.

Dans le contexte de l’évolution rapide de l’économie mondiale, Binh Duong s’efforce d’attirer les entreprises de haute technologie, notamment dans les semi-conducteurs. Lors d’une récente séance de travail avec des experts internationaux du secteur, Nguyên Van Loi, secrétaire du Comité provincial du Parti, a révélé que la province prévoit la création d’un parc technologique innovant de 220 ha, réparti sur quatre zones dans la nouvelle ville de Binh Duong. Ces zones seront dédiées à la recherche, à la formation, à la production d’essais et à la commercialisation des produits de haute technologie.

Truong Giang/CVN