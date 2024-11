Première cargaison de nids d’oiseaux exportés de Mong Cai vers la Chine

Photo : VNA/CVN

La cargaison comprend des produits de nids d’oiseaux instantanés et des nids d’oiseaux raffinés.

Il s’agit également de la première entreprise vietnamienne à obtenir un code de l’Administration générale des douanes chinoises, autorisant l’exportation de deux catégories de produits, à savoir des nids d’oiseaux raffinés et des pots de nids d’oiseaux cuits.

Le partenaire d’AVANEST Vietnam est Dongxing Zhenpin Preferred Trading Co., Ltd., basé à Dongxing, en Chine. Cette activité marque le début d’une collaboration prometteuse entre les entreprises des deux pays, ouvrant la voie à l’expansion des exportations officielles de nids d’oiseaux du Vietnam vers ce marché potentiel.

L’entreprise vietnamienne a bénéficié de procédures d’exportation simplifiées lors du dépôt des déclarations douanières au bureau de douane du poste frontière international de Mong Cai.

Il y a un an, les premiers lots de nids d’oiseaux vietnamiens ont été officiellement exportés vers la Chine via le poste frontière international de Huu Nghi dans la province de Lang Son, en vertu d’un protocole signé entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et l’Administration générale des douanes chinoise.

L’expansion des importations de nids d’oiseaux par la Chine via les postes frontières officiels a considérablement accru les opportunités pour l’élevage de salanganes et les industries de production et de transformation de nids d’oiseaux au Vietnam.

En tant que plus grand consommateur mondial de produits à base de nids d’oiseaux, la Chine demande plus de 300 tonnes par an, ce qui représente 80% du marché mondial.

VNA/CVN