Nouvelle étape dans les relations diplomatiques Vietnam - Pakistan

L'ambassade du Vietnam au Pakistan a organisé le 20 septembre à Lahore une cérémonie de remise de la décision nommant Rizwan Fareed, un homme d'affaires pakistanais respecté, au poste de consul honoraire, marquant l'ouverture officielle de son premier consulat honoraire dans la province du Pendjab.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Pham Anh Tuân a félicité Fareed et a également exprimé sa conviction que la réputation, les compétences et l'enthousiasme de Rizwan Fareed constitueraient un relais efficace de l'ambassade dans la promotion du commerce et de l’investissement, du tourisme, des échanges entre les peuples ainsi que dans le soutien aux citoyens vietnamiens sur place.

Le gouverneur du Pendjab Sardar Saleem Haider Khan a salué cette nomination et appelé les entreprises pakistanaises à intensifier leurs liens commerciaux avec le Vietnam.

De son côté, Rizwan Fareed a exprimé sa gratitude et s'est engagé à mettre à profit toutes ses opportunités, son expérience et ses relations existantes afin de promouvoir le développement des relations Vietnam - Pakistan dans les domaines économique, commercial, culturel et de l'assistance aux citoyens, contribuant ainsi à consolider et approfondir l'amitié durable entre les deux pays.

Le même jour, l'ambassadeur vietnamien Pham Anh Tuân a assisté à l'inauguration du Bureau consulaire honoraire à Lahore, chargé d'appuyer les citoyens vietnamiens, de promouvoir le commerce, le tourisme et les échanges culturels et éducatifs.

Dans le cadre de sa visite de travail, l'ambassadeur vietnamien a travaillé avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lahore. Les discussions ont porté sur l'objectif de porter les échanges commerciaux à 5 milliards de dollars ainsi que sur la possibilité de négocier un accord commercial préférentiel (PTA), en vue de jeter les bases d'un futur accord de libre-échange.

VNA/CVN