MobiFone et CMC s’allient pour accélérer la transformation numérique

La Compagnie générale des télécommunications MobiFone et le Groupe technologique CMC ont signé le 22 décembre à Hanoï, un protocole d’accord de coopération globale, visant à valoriser les atouts de chaque partie dans une nouvelle phase de développement.

Photo : VNA/CVB

Le partenariat porte sur la fourniture conjointe de solutions, de produits et de services dans les domaines des infrastructures numériques, de la transformation numérique et de la transformation par l’IA au service des entreprises et des organismes publics.

Cette coopération constitue une étape importante, venant prolonger et approfondir l’accord de partenariat stratégique conclu entre les deux parties en 2020. Après une période de mise en œuvre conjointe ayant démontré son efficacité, MobiFone et CMC ont décidé d’élargir le champ de leur collaboration vers des solutions "de bout en bout", couvrant l’ensemble de la chaîne, de l’infrastructure et des plateformes jusqu’aux applications et services d’exploitation. Cette approche devrait permettre de créer de nouveaux espaces numériques et des modèles de services intégrés, facilitant un déploiement rapide, une exploitation stable et une montée en charge flexible pour les clients.

Dans un contexte où la transformation numérique et la transformation par l’IA deviennent de plus en plus urgentes tant pour le secteur public que pour le secteur privé, l’association de deux grandes entreprises vietnamiennes des télécommunications et des technologies de l’information est appelée à contribuer activement à l’accélération de la mise en œuvre des programmes et missions de transformation numérique nationale. En coordination avec les ministères et les organismes concernés, les solutions développées par MobiFone et CMC visent à intégrer la technologie dans les activités de gouvernance, de production et de fourniture des services publics, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et la qualité des services rendus aux citoyens et aux entreprises.

Dans la pratique, de nombreux projets de transformation numérique rencontrent des difficultés au stade de l’intégration des systèmes et de l’exploitation après réception. Conscientes de ces obstacles, les deux entreprises ont choisi, au lieu de proposer des composantes technologiques isolées, de concevoir des solutions "packagées" selon des scénarios d’usage spécifiques. Ces solutions intègrent dès l’origine des mécanismes de connexion, de supervision et de cybersécurité, permettant de réduire les délais de mise en service et de limiter les risques lors de l’extension ou de la mise à niveau des systèmes.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, le général de division Truong Son Lâm, président de la Société générale des télécommunications MobiFone, a indiqué que la coopération se concentre sur des domaines clés tels que les infrastructures des technologies de l’information, les centres de données, le cloud computing, l’intelligence artificielle et les solutions technologiques « Make in Vietnam ».

Il a souligné que CMC met en œuvre une stratégie de développement des ressources humaines de haute technologie, avec pour objectif qu’à l’horizon 2030, environ 40 % de son personnel soit constitué de spécialistes en intelligence artificielle, axés sur les technologies de base et stratégiques, en adéquation avec la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Trois axes prioritaires

De son côté, le président du Groupe CMC, Nguyên Trung Chinh, a estimé que la Résolution n°57-NQ/TW constitue un véritable "moment opportun" pour des entreprises des technologies de l’information telles que MobiFone et CMC afin d’accélérer leur développement et de contribuer davantage à l’économie numérique. Il a observé que le rattachement de MobiFone au ministère de la Sécurité publique ouvre de nouvelles opportunités, permettant à l’entreprise de remplir des missions de défense et de sécurité tout en contribuant au développement socio-économique. Dans un contexte d’internationalisation et de mondialisation, CMC entend s’inspirer de MobiFone, en veillant à ce que l’ensemble de ses produits et solutions réponde aux normes internationales.

Les dirigeants de CMC ont affirmé leur volonté d’accompagner étroitement MobiFone dans la résolution des problématiques socio-économiques, et, le cas échéant, de coopérer également dans le domaine de la défense et de la sécurité, tout en garantissant des exigences élevées en matière de qualité, de sûreté et de sécurité de l’information. Dans le cadre de ce partenariat, CMC a formulé cinq engagements majeurs : être pionnier dans le déploiement de solutions au service du gouvernement numérique et des administrations à deux niveaux ; promouvoir la coopération public-privé afin de mobiliser les ressources sociales ; co-créer des espaces intelligents ; maîtriser les technologies tout en développant les ressources humaines ; et renforcer la participation de l’intelligence vietnamienne à la chaîne de valeur mondiale.

Selon le protocole d’accord, la coopération entre MobiFone et CMC se concentre sur trois axes prioritaires. Il s’agit, premièrement, de mettre à profit les forces respectives des deux parties pour développer des services et des solutions numériques ; deuxièmement, de coordonner les investissements et le développement de l’infrastructure numérique nationale, incluant des composantes clés telles que les systèmes de transmission, les centres de données, le cloud computing, la cybersécurité et les plateformes d’intégration ; et troisièmement, d’établir un partenariat stable et durable afin de renforcer la compétitivité et la crédibilité des deux entreprises sur le marché technologique.

Sur cette base, MobiFone et CMC développeront des offres de services sous la marque commune "MobiFone - CMC", ainsi que des ensembles de solutions correspondant à des scénarios tels que le bureau intelligent, le campus intelligent, le bâtiment intelligent et l’usine intelligente. Ces solutions, conçues de manière globale, intègrent les télécommunications, l’Internet, le cloud computing, la sécurité de l’information, les systèmes de caméras et les applications de gestion, permettant aux organisations de déployer rapidement leurs projets et d’élargir leurs capacités de façon flexible selon les besoins.

Lors de la cérémonie de signature, le président de MobiFone, Truong Son Lâm, a également demandé aux services concernés d’élaborer sans délai des programmes d’action concrets pour mettre en œuvre les missions de coopération, en veillant à ce que les engagements soient réalisés de manière substantielle, efficace et dans les délais impartis. La coopération globale entre MobiFone et CMC est attendue comme une nouvelle option de solutions « de bout en bout » pour les entreprises et les organismes publics dans une phase d’accélération de la transformation numérique et de l’IA, contribuant à réduire la fragmentation des déploiements, à raccourcir le délai de création de valeur et à standardiser l’exploitation afin de faciliter la généralisation des modèles.

VNA/CVN