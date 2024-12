Le nucléaire, un enjeu d’avenir pour le Vietnam

>> Énergie nucléaire, une solution future

Photo : CTV/CVN

Le 30 novembre dernier, l’Assemblée nationale vietnamienne a approuvé une résolution marquant la relance du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, interrompu depuis 2016. Cette décision illustre une réponse proactive aux besoins énergétiques croissants du pays, tout en alignant ses objectifs sur les engagements climatiques mondiaux, tels que la neutralité carbone d’ici 2050.

“Il s’agissait d’une question importante, ayant un impact direct sur le développement national”, a déclaré le secrétaire général Tô Lâm, lors d’une réunion du XIIIe Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) à Hanoï, le 25 novembre dernier.

Les projets de développement ferroviaire et l’urbanisation rapide au Vietnam entraînent une demande croissante en électricité. La ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, par exemple, devrait consommer environ 6,03 milliards de kWh d’électricité d’ici 2050, soit 0,4 % de la capacité totale du pays. Parallèlement, l’électrification du transport urbain, comme les métros et les véhicules électriques, pourrait nécessiter jusqu’à 71,87 milliards de kWh d’ici 2050. Ces besoins dépassent de loin les capacités actuelles du pays, exigeant des sources d’énergie fiables et durables.

De plus, la demande en énergie connaît une croissance rapide au Vietnam, estimée à environ 10% par an, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Selon un rapport publié en septembre par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le pays pourrait faire face à une pénurie électrique entre 2026 et 2030, mettant en péril la sécurité de l’approvisionnement, notamment dans le Nord.

Plusieurs grandes sources d’énergie, comme l’hydroélectricité, le charbon et le gaz naturel, rencontrent des difficultés à respecter les délais de mise en service prévus par le plan énergétique national à l’horizon 2030.

Photo : Viêt Quôc/CVN

Actuellement, le pays dispose d’une capacité électrique installée d’environ 80 GW, mais il faudra presque doubler cette capacité d’ici 2030 et la multiplier par plus de quatre d’ici 2050 pour répondre aux besoins du développement économique.

Les sources traditionnelles d’énergie telles que le charbon, le gaz et l’hydroélectricité montrent leurs limites, tant en termes de durabilité que de potentiel d’expansion.

Nécessité stratégique

Face à ces défis, l’énergie nucléaire émerge comme une option incontournable. Elle offre une capacité de production stable, indépendante des conditions climatiques, et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En effet, le retour à l’énergie nucléaire présente plusieurs avantages stratégiques. Comparée aux énergies tradi-tionnelles comme le charbon ou le pétrole, la production d’électricité nucléaire génère des émissions de CO₂ nettement inférieures, contribuant ainsi aux engagements climatiques mondiaux.

De plus, en diversifiant ses sources d’énergie, le Vietnam réduit sa dépendance aux combustibles fossiles importés, stabilise son mix énergétique et renforce sa résilience face aux fluctuations du marché international.

Par ailleurs, un réacteur nucléaire peut produire une grande quantité d’électricité à partir d’une petite quantité de combustible, réduisant ainsi la dépendance aux ressources naturelles en déclin. Le recyclage du combustible nucléaire usé permet de renforcer l’indépendance énergétique et d’élargir les sources d’approvisionnement.

Le développement de l’énergie nucléaire encourage également l’innovation technologique. Les nouveaux réacteurs de génération avancée offrent des solutions plus sûres et efficaces, minimisant les risques associés à la production d’énergie.

Malgré ses avantages, le nucléaire reste un domaine complexe. Il nécessite des investissements massifs, une main-d’œuvre hautement qualifiée et des garanties strictes en matière de sécurité et de gestion des déchets. Le Vietnam devra également surmonter les réticences d’une partie de la population, préoccupée par les risques associés à cette technologie.

Ambition collective

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, l’énergie nucléaire suscite de plus en plus l’attention de nombreux pays dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, du respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du besoin de garantir la sécurité énergétique.

À travers le monde, 415 réacteurs nucléaires sont en activité et 62 sont en construction dans 32 pays. Des nations comme le Japon, la République de Corée et la Chine augmentent leur capacité nucléaire pour diversifier leurs sources d’énergie et réduire leur empreinte carbone. Le cas de la Finlande, avec le réacteur Olkiluoto 3, illustre cette tendance. Ces expériences offrent des enseignements précieux pour la relance des projets d’énergie nucléaire au pays.

En réalité, en 2009, conformément à une résolution de l’Assemblée nationale, le gouvernement avait confié au groupe Électricité du Vietnam (EVN) la mission d’investir dans les projets nucléaires. Un projet à Ninh Thuân, initialement confié à des partenaires russes et japonais, avait été suspendu en 2016. Les sites sélectionnés, évalués minutieusement par des experts nationaux et internationaux, répondaient aux normes strictes internationales pour accueillir des centrales nucléaires au Vietnam.

Les sites identifiés à l’époque sont restés viables et bien préservés, facilitant ainsi la reprise des travaux avec un gain de temps et une réduction des coûts de préparation.

Selon le gouvernement, la relance du projet de centrale nucléaire à Ninh Thuân est justifiée et répond aux besoins actuels.

Le redémarrage inclut des mesures pour moderniser le cadre juridique, notamment la révision de la Loi sur l’électricité (amendée), tout en garantissant la sécurité et l’efficacité des installations.

Avec la relance du projet de centrale à Ninh Thuân, le Vietnam vise non seulement à répondre à ses besoins énergétiques croissants, mais aussi à établir un socle pour l’innovation technologique et le développement économique.

Le succès du projet nécessitera une coordination exemplaire entre le gouvernement, les experts et les partenaires internationaux.

Mais s’il est mené à bien, il pourrait marquer une étape décisive dans la transition énergétique du Vietnam et renforcer son rôle dans la lutte contre le changement climatique mondial. Ainsi, Ninh Thuân incarne une ambition collective : celle d’assurer un avenir énergétique durable pour les générations à venir.

Minh Minh - Dan Thanh/CVN