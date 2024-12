La liberté religieuse au Vietnam est indéniable

La liberté de croyance et de religion est l’un des droits universels de la personne et garantie au Vietnam. Malgré les tentatives de certains de déformer cette réalité, la vie spirituelle des habitants est de plus en plus dynamique.

Enracinée dans une histoire riche et complexe, la liberté religieuse au Vietnam s’est construite sur la base d’un dialogue permanent entre l’État et les communautés religieuses.

Le pays a ratifié de nombreux documents juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948, dont l’article 18 a établi pour la première fois dans le droit international la liberté de pensée, de conscience et de religion : “Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites”.

Politique constante

Le Vietnam respecte et garantit toujours la liberté de croyance et de religion de son peuple. De son vivant, le Président Hô Chi Minh a déclaré : “Ce n’est que lorsque la Patrie est libérée que la religion est libre”. L’objectif suprême de la lutte pour la libération nationale sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) est d’apporter liberté et bonheur au peuple, dont la liberté de croyance et de religion. Si cet objectif n’est pas atteint, l’indépendance nationale n’aura aucun sens.

S’adressant aux bonzes, bonzesses et bouddhistes à la pagode Quán Su à Hanoï en 1946, le Père de la nation a souligné : “L’État respecte toujours la liberté de croyance. Le bouddhisme vietnamien et la nation sont comme l’ombre et le corps, les deux ne font qu’un”.

En 1958, répondant à la question des électeurs à Hanoï : “Si nous avançons vers le socialisme, la religion sera-t-elle limitée ?”, il a affirmé : “Non. Dans les pays socialistes, la croyance est complètement libre. C’est pareil au Vietnam”. Il a également précisé : “Le Parti communiste ne détruit pas les religions, mais les protège. Il n’anéantit que les crimes d’exploitation de l’homme par l’homme”.

Ces pensées ont été réaffirmées et complétées dans de nombreux documents du PCV. Le VIIe Congrès national du PCV (en 1991) a affirmé : “Notre Parti et notre État respectent le droit du peuple à la liberté de croyance et de non-croyance, en observant l’égalité et la solidarité entre les non-croyants et les croyants, ainsi qu’entre les différentes religions. Ils combattent toute étroitesse d’esprit et les préjugés discriminatoires à l’égard des compatriotes de confession religieuse ; ainsi que toute action portant atteinte à la liberté de croyance”.

Le Xe Congrès national du PCV (en 2006) a précisé : “Mettre en œuvre de manière cohérente la politique de respect et de garantie des droits des citoyens à la liberté de croyance, de suivre ou de ne pas suivre une religion, ainsi qu’à des activités religieuses normales conformément à la loi”.

Pour institutionnaliser ce point de vue du Parti, un cadre juridique solide a été établi. Depuis la création de la République socialiste du Vietnam en 1945, il a été affirmé dans cinq Constitutions : celles de 1946, 1959, 1980, 1992 et 2013. En outre, de nombreux autres textes législatifs importants ont été adoptés.

Nouvel jalon

Un moment clé a eu lieu le 18 novembre 2016 lors de la 2e session de la XIVe législature de l’Assemblée nationale, lorsque celle-ci a promulgué la Loi sur les croyances et religions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, concrétisant les dispositions de la Constitution de 2013.

Conformément à la Loi sur les croyances et religions de 2016, les bénéficiaires du droit à la liberté de croyance et de religion ne se limitent pas aux seuls citoyens vietnamiens mais aussi aux étrangers résidant légalement dans le pays. Cette loi inclut également les personnes en détention provisoire, purgeant une peine de prison ou faisant l’objet d’un placement dans un centre éducatif en conformité avec les prescriptions de la loi, qui ont désormais le droit d’utiliser des livres liturgiques et d’exprimer leur foi.

Le fait que le ministère de la Police introduise des livres sacrés et des publications religieuses dans les établissements pénitentiaires illustre la politique cohérente de l’État vietnamien en matière de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion. Cette démarche envoie également un message fort sur l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre les conventions internationales relatives aux droits civils et politiques.

Cependant, des forces hostiles continuent de refuser de reconnaître cette réalité. Chaque année, à l’occasion de la Journée des droits de l’homme (10 décembre), elles lancent des allégations mensongères et minimisent les progrès réalisés en la matière.

Pourtant, les résultats parlent d’eux-mêmes, réfutant ainsi toutes les accusations déformantes concernant la situation des droits de l’homme dans le pays.

Contributions importantes

Au Vietnam, les religions se pratiquent en harmonie parmi les 54 groupes ethniques.

“Jusqu’au mois de mai 2024, l’État avait reconnu et délivré le permis d’activité à 43 organisations appartenant à 16 religions, avec plus de 27 millions de fidèles, soit plus de 27% de la population. Parmi eux, quelque 54 dignitaires ecclésiastiques, environ 29.600 agents religieux subalternes et 54.000 établissements de culte”, a dévoilé Vu Chiên Thang, vice-ministre de l’Intérieur.

Comme tout autre citoyen, les dignitaires et fidèles religieux ont le droit de participer à la gestion de l’État et de la société, et peuvent se présenter aux élections pour l’Assemblée nationale et les Conseils populaires à tous les niveaux. Pour cette XVe législature, cinq députés sont des dignitaires religieux. Selon les statistiques des villes et provinces, plus de 10.000 dignitaires religieux de différentes religions ont été élus aux Conseils populaires pour le mandat 2021-2026. Cela a approuvé les grandes contributions des organisations religieuses au développement de la nation et à la construction d’un État du peuple, pour le peuple et par le peuple.

Chaque année, des centaines de délégations d’organisations religieuses et de fidèles participent à des activités religieuses à l’étranger. Nombreux sont les individus et organisations religieuses étrangères qui sont venus au Vietnam pour mener des activités et procéder à des échanges avec leurs homologues vietnamiens.

Les réalisations concernant la garantie et la protection des droits à la liberté de religion et de croyance au Vietnam sont reconnues, soutenues et saluées par la population et de nombreux partenaires internationaux. Cependant, certaines organisations internationales, comme Human Rights Watch (HRW) et la Commission américaine sur la liberté religieuse dans le monde (USCIRF), continuent de publier des rapports négatifs nuisant aux efforts de coopération entre le Vietnam et de nombreux pays dans ce domaine.

Ce que l’USCIRF prétend concernant l’“interdiction du protestantisme” en particulier et des autres religions en général dans les zones reculées et celles peuplées de minorités ethniques est totalement faux. Ce ne sont que de fausses informations, unilatérales, diffusées par des organisations ou individus malintentionnés ou par des exilés anti-communistes, dans le but de donner à la communauté internationale une image déformée de la politique religieuse du Vietnam.

Efforts significatifs

Sur la scène internationale, le Vietnam a déployé d’importants efforts pour promouvoir ses politiques religieuses. À travers une multitude de dialogues bilatéraux et multilatéraux avec des partenaires gouvernementaux, des organisations internationales et des acteurs religieux, le pays a cherché à faire connaître ses avancées en matière de liberté de culte et à renforcer la coopération internationale dans ce domaine. Cette démarche, caractérisée par une approche ouverte et respectueuse, a permis d’établir des partenariats solides et de poser les bases d’une collaboration fructueuse.

Les récentes activités diplomatiques en témoignent, notamment le voyage d’affaires fin septembre 2024 de Tô Lâm, en tant que secrétaire général du PCV et président de la République, à New York, aux États-Unis. Là où il a eu une séance de travail importante avec le cardinal Pietro Parolin, Premier ministre du Saint-Siège, illustrant de manière éclatante l’engagement du Vietnam à renforcer ses relations avec le Vatican. Les échanges cordiaux entre les deux personnalités, marqués par le rappel des visites précédentes et l’expression d’une volonté mutuelle de renforcer la coopération, témoignent d’une dynamique positive dans les relations bilatérales. Cet événement a souligné l’importance accordée par le Vietnam au dialogue interreligieux et à son rôle dans la promotion de la paix et de la stabilité.

Lors du dernier Examen périodique universel (EPU), le Vietnam a démontré son engagement en faveur de la coopération internationale en matière de droits de l’homme en acceptant un taux record de recommandations. Parmi celles-ci, il a retenu plusieurs propositions relatives à la liberté de croyance et de religion, témoignant ainsi de sa volonté d’améliorer la situation dans ce domaine.

Acceptant ces recommandations, le pays maintient une position ferme contre les évaluations biaisées de sa politique religieuse. Sa législation permet la garantie de la liberté de culte, tout en interdisant strictement l’abus de la religion à des fins subversives.

En s’engageant dans un processus de réforme continu, le Vietnam cherche à concilier les aspirations religieuses de sa population avec les exigences de la stabilité sociale et de l’unité nationale. Le pays reconnaît les défis persistants en matière de liberté de religion et s’efforce de mettre en œuvre des mesures concrètes pour améliorer la situation, notamment en renforçant le dialogue interreligieux et en promouvant une meilleure compréhension des différentes croyances.

La position du Vietnam s’inscrit dans un contexte international où les questions de liberté de religion sont au cœur des débats. Le pays s’engage à collaborer avec la communauté internationale pour promouvoir les droits de l’homme et à contribuer à l’élaboration de normes internationales en la matière.

Le Vietnam rejette fermement les rapports et les classements qui déforment la réalité de sa politique religieuse. Ces évaluations, souvent empreintes de préjugés, ne rendent pas compte des progrès réalisés en matière de liberté de culte et des efforts déployés pour promouvoir le dialogue interreligieux. De plus, elles peuvent exacerber les tensions et être instrumentalisées par des forces hostiles à la stabilité du pays.

Il est important de rappeler que le Vietnam, comme de nombreux autres États, a le droit souverain de légiférer pour préserver l’ordre public et l’unité nationale. La loi vietnamienne interdit toute exploitation de la religion à des fins politiques ou subversives. Cette disposition vise à protéger les droits de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance, et à prévenir les conflits interreligieux.

Le Vietnam est ouvert à un dialogue constructif avec la communauté internationale sur les questions de liberté de religion. Cependant, ce dialogue doit se fonder sur le respect mutuel et sur une appréciation objective des réalités nationales. Il est essentiel de dépasser les stéréotypes et de s’appuyer sur des faits vérifiés pour mener une discussion approfondie et fructueuse.

