Les zones industrielles vertes du Sud-Est du Vietnam

Le Sud-Est du Vietnam, cœur économique du pays, traverse une transformation majeure. Loin de se limiter aux modèles traditionnels, cette région ambitieuse s'engage dans une démarche de croissance durable, alliant innovation technologique et protection de l'environnement.

La région, qui comprend des provinces phares comme Binh Duong, Dông Nai et Tây Ninh, est au cœur d’une révolution industrielle intégrant technologie de pointe, développement économique et durabilité environnementale. En pleine mutation, le Sud-Est se distingue par ses efforts pour intégrer la transition numérique et les nouvelles technologies dans son modèle de croissance tout en s’attaquant à l’urgence de préserver l’environnement pour les générations futures.

Nouvelle ère de croissance

Les zones industrielles vertes et les projets d’agriculture technologique jouent un rôle central dans cette dynamique. Ces initiatives ne visent pas seulement à répondre aux besoins immédiats d’un marché en constante évolution ; elles posent également les bases d’un développement durable à long terme.

L’usine LEGO, un modèle de durabilité à Binh Duong

Pham Trong Nhân, directeur du Département du Plan et de l'Investissement de Binh Duong, déclare : "LEGO n’est pas simplement un investissement massif, c’est aussi une opportunité pour la province d’atteindre des standards mondiaux en matière de technologies avancées. Ce projet prouve que nous pouvons produire à grande échelle tout en respectant l’environnement".

Parallèlement, l’usine Jakob Saigon, située à Tân Uyên, adopte également une approche écoresponsable. Avec 40% de son espace couvert de verdure et des panneaux solaires installés, elle réduit significativement ses émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant à ses employés un environnement de travail sain et durable.

Dông Nai : une industrie verte en plein essor

La transition vers une industrie plus verte est également en marche à Dông Nai. Avec 33 zones industrielles, dont 31 en activité, la province favorise les investissements dans les nouvelles technologies et la transformation numérique. La zone industrielle Amata en est un exemple marquant, avec son modèle écologique visant à réduire l’impact environnemental tout en optimisant les coûts de production.

Ces initiatives dépassent les préoccupations purement écologiques : elles s’inscrivent dans une vision globale de création d'une chaîne de valeur durable, attirant des investisseurs sensibles aux enjeux environnementaux et désireux de participer à des projets respectueux de la planète.

Tây Ninh : engagement à l’agriculture verte

Tây Ninh, quant à elle, s’illustre dans le domaine de l’agriculture technologique. L’objectif provincial est que 50% de la valeur ajoutée agricole provienne des technologies avancées d’ici 2030. La zone d'élevage DHN Tây Ninh, par exemple, adopte des solutions innovantes pour promouvoir une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.

Gabor Fluit, directeur général de De Heus, un groupe spécialisé dans l'agriculture durable, estime que Tây Ninh bénéficie d’un fort potentiel grâce à ses infrastructures de transport modernes et à sa position géographique stratégique, notamment à proximité du Cambodge. Cette situation favorise l’intégration de la province dans les chaînes de valeur internationales, en particulier pour les produits agricoles.

Transition numérique et écologique

La transformation du Sud-Est du Vietnam ne se limite pas à l’établissement de zones industrielles vertes. La transition numérique et la croissance verte sont des piliers centraux de la stratégie régionale. À Binh Duong, par exemple, la province s’efforce de devenir une ville intelligente. La production d’électricité solaire figure parmi les priorités des autorités provinciales, avec une capacité projetée de 1.497 MW d'énergie solaire d’ici 2030, et 5.359 MW en 2050.

Pour soutenir ce développement, des incitations fiscales sont proposées aux entreprises, notamment celles qui installent des panneaux solaires dans les zones industrielles ou sur leurs toits. Ces initiatives, au cœur de la stratégie verte de la province, visent à réduire la dépendance énergétique tout en préservant l’environnement.

Hô Chi Minh-Ville, moteur d’innovation de la région

Au-delà de Binh Duong, Hô Chi Minh-Ville joue un rôle clé dans cette transition. Capitale économique du Vietnam, la ville s’engage activement dans l’industrie 4.0 avec des projets emblématiques comme le Centre de la Révolution Industrielle 4.0 (C4IR). Ce centre, récemment inauguré, positionne Hô Chi Minh-Ville comme un pôle régional pour la recherche et l’application de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets (IoT) et les biotechnologies.

Phan Văn Mãi, président de la ville, explique que ce centre est bien plus qu’un moteur économique local : il accélère également la transformation numérique à l’échelle nationale. Avec près de 300.000 entreprises actives dans la ville, la plateforme C4IR facilite l’adoption de solutions technologiques de pointe, indispensables pour une transition numérique et écologique réussie.

Un avenir durable

et connecté

Le Sud-Est du Vietnam redéfinit son modèle économique pour relever les défis contemporains et anticiper ceux de demain. La région mise sur l’innovation, la durabilité et la numérisation pour construire un avenir résilient, en harmonie avec l’environnement et connecté au monde.

À travers des initiatives combinant transition verte et numérique, ces provinces démontrent qu’il est possible de concilier développement économique rapide et préservation des ressources naturelles. Ce modèle de croissance durable, fondé sur une industrie de pointe et une agriculture technologique, ouvre de nouvelles perspectives pour le Vietnam, tout en contribuant à son ambition de devenir un leader régional en matière de développement durable.

La transformation en cours dans le Sud-Est du Vietnam va bien au-delà d’une simple évolution économique. Elle représente une révolution dans la manière dont le pays aborde le développement à l’ère de l’industrie 4.0 et face aux défis écologiques mondiaux. À travers ses initiatives, cette région prouve qu’il est possible de combiner croissance rapide et responsabilité environnementale, créant ainsi un modèle durable pour les générations futures.

