La région Sud-Est vers un nouvel élan

>> Bà Ria-Vung Tàu et Dông Nai, aimants à investisseurs de la région du Sud-Est

>> Le Sud-Est s'emploie à accélérer le développement de la sous-traitance industrielle

>> La région du Sud-Est s’efforce d’accueillir une nouvelle vague d’investissements

Photo : VNA/CVN

Le Sud-Est regroupe Hô Chi Minh-Ville et cinq provinces : Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai et Tây Ninh. Bien qu’elle soit la locomotive économique non seulement du Sud mais également du pays, cette région fait face à d'importants obstacles freinant son développement. Les infrastructures de transport, tant intra qu’interrégionales, manquent de cohérence, et l'économie de la région reste largement dépendante des investissements étrangers.

Cette situation impose une nécessité urgente pour les localités de la région : renouveler leur approche, collaborer étroitement pour surmonter les "points de blocage" et renforcer la connectivité régionale. L’objectif est ambitieux mais réalisable : atteindre un taux de croissance à deux chiffres d'ici 2025, conformément à la vision exprimée par le Premier ministre.

Selon le ministre du Plan et de l’Investissement ,Nguyên Chi Dung, le Sud-Est ne se limite pas à son rôle de moteur de croissance économique, mais se positionne également en pionnier dans la mise en place d’un modèle de croissance basé sur l’innovation et la créativité.

Avec plus de 21.000 projets d'investissements directs étrangers (IDE) et un capital enregistré dépassant 189 milliards d’USD, cette région reste une destination privilégiée, grâce à ses infrastructures modernes, sa main-d'œuvre qualifiée et un environnement d'investissement transparent.

Photo : Hông Anh/CVN

Cependant, malgré ces performances remarquables, de grands défis subsistent. Les infrastructures de transport manquent encore de synchronisation, les connexions intrarégionales restent limitées, la mise en œuvre des investissements publics demeure lente, et l’écosystème logistique n’est pas encore à la hauteur des besoins croissants en matière de circulation des marchandises.

D’ici 2025, le Sud-Est devra se concentrer sur l'accélération du décaissement des fonds publics, en donnant la priorité aux projets favorisant les connexions régionales. Il sera essentiel de mobiliser des ressources à l’échelle nationale et locale pour lever ces blocages et ainsi stimuler un développement rapide et durable.

De nouveaux projets "de levier" ont récemment été intégrés dans la stratégie de la région, considérés comme porteurs d'espoirs pour transformer la physionomie du Sud-Est à l'ère nouvelle.

Plus concrètement, le port de transbordement international de Cân Gio, dans le district éponyme, actuellement en construction avec un investissement de 113.000 milliards de dongs, est conçu pour devenir un centre de transport maritime moderne, permettant au Vietnam de renforcer sa position dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Non loin de là, l'aéroport de Long Thành, un "super projet" avec un investissement total de plus de 16 milliards d’USD, accélère sa construction afin d'entrer en service en 2025 pour sa première phase. Cet aéroport ambitionne d’accueillir 25 millions de passagers par an, apportant ainsi un soutien considérable à l’industrie du transport aérien et du tourisme.

Photo : VNA/CVN

Outre les hubs maritimes et aériens, les projets de transport routier et ferroviaire renforceront la connexion interne de la région. En particulier, l’autoroute reliant Hô Chi Minh-Ville au poste-frontière international de Môc Bài, dans la province de Tây Ninh (avec un investissement prévu de 19.600 milliards de dongs), permettra de réduire les embouteillages et d'améliorer la connexion avec les pays de l’ASEAN.

Selon Trân Quang Lâm, directeur du Service des transports de Hô Chi Minh-Ville, dans un premier temps, la ligne de métro urbain jouera un rôle "central" dans le développement socio-économique. Le transport public urbain vise à atteindre un taux de 15-20 % d'ici 2030 et de 50-60 % après 2035. Le système de métro ne permettra pas seulement de réduire les embouteillages, mais contribuera également à restructurer les transports en commun, en favorisant les connexions régionales.

Selon le Dr. Pham Trân Hai de l'Institut de recherche et de développement de Hô Chi Minh-Ville, la réalisation de ces projets aura un effet de croissance extrêmement important pour la région du Sud-Est. En particulier, ces projets de grande envergure attireront des investissements, créant ainsi des milliers d'emplois et améliorant la qualité de vie. Toutes ces constructions permettront de se rapprocher des objectifs de développement durable, avec une focalisation sur les hautes technologies.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, insiste sur la connexion intrarégionale comme un élément crucial qui favorise non seulement le développement de chaque ville et province du Sud-Est, mais contribue également au développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Le responsable propose un changement radical en termes de mentalité et de perception au sein de l'ensemble du système politique de la région du Sud-Est, en veillant à ce que chaque décision prise par chaque localité prenne en compte l’intérêt commun, afin de promouvoir le développement de toute la région et de réduire les écarts entre les villes et provinces.

La résolution 24 a pour objectif de renforcer le système logistique national et international en relation avec les ports maritimes, les aéroports et les zones économiques importantes telles que Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong, Long Thành, Nhon Trach, Phu My et Tây Ninh. Plus en détail, d’ici 2026, la région s’efforcera d’achever la construction de la ceinture 3 de Hô Chi Minh-Ville et l’extension de l’aéroport de Tân Son Nhât. En 2030, elle continuera à mener à bien les travaux de la ceinture 4 de la mégapole du Sud, ainsi que de nombreux grands projets de transport, tels que les autoroutes reliant Biên Hòa à Vũng Tàu, Hô Chi Minh-Ville au poste-frontière international de Mộc Bài, la construction de la ligne ferroviaire reliant Thủ Thiêm à Long Thành, et celle reliant Biên Hòa à Vũng Tàu. Tous ces projets stratégiques contribueront activement au développement du Sud-Est.

Par ailleurs, Nguyên Van Nên a également mis en avant l’importance de coordonner la mise en place de nouveaux modèles et mécanismes politiques, ainsi que de partager des expériences afin de favoriser un développement rapide et durable de toute la région. Il faut accorder la priorité à la connectivité des infrastructures de transport, à la créativité des modèles de croissance, à la transition numérique et à la formation de ressources humaines de haute qualité.

Pour sa part, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Bình Dương, Nguyên Van Loi, a également souligné l'importance de l'infrastructure de transport lors de sa visite du chantier du tronçon de la ceinture 3 traversant Bình Dương, le 4 décembre.

Selon lui, il est essentiel de mettre en place une coordination étroite entre les autorités locales, les départements et les unités de construction afin de résoudre les problèmes découlant de la réalisation de ces travaux. À ce stade, il est nécessaire d'accélérer les investissements, notamment pour établir rapidement la connexion des routes vers l'aéroport international de Long Thành et les ports maritimes. Ainsi, les autres routes adjacentes à la ville de Hô Chi Minh-Ville doivent être mises en service afin d'éviter les embouteillages.

Photo : VNA/CVN

M. Loi a également mis en évidence l'organisation de l'exécution comme un élément crucial, ce qui nécessite "une transparence sur la répartition du travail et des responsabilités, ainsi qu'un respect absolu des délais", en plus d'un renforcement des contrôles afin de résoudre rapidement les obstacles. Le pilotage et la coordination entre les localités et les ministères doivent être renforcés afin d'assurer le respect des calendriers et l'efficacité des projets.

Selon Trân Tuê Hiên, président du Comité populaire de la province de Bình Phước, celle-ci s'efforce de développer les transports et l'industrie, tout en sensibilisant les habitants à participer activement aux projets d'infrastructure majeurs, notamment les routes de connexion interrégionales.

Le Dr Trân Du Lich, président du Conseil consultatif pour la mise en œuvre de la Résolution 98, a exprimé : "La clé du changement dans la région réside dans l’accomplissement des infrastructures de transport importantes. Celles-ci constitueront un tremplin pour que le Sud-Est se distingue dans la nouvelle ère".

Kim Ngân/CVN