Énergie nucléaire : un projet décisif pour la province de Ninh Thuân

Les autorités et la population de Ninh Thuân partagent un consensus et un enthousiasme unanime pour le projet de centrale nucléaire, qu’elles considèrent comme un nouveau moteur pour le développement futur de la province et du pays.

Photo : VNA/CVN

La décision de l’Assemblée nationale (AN) de relancer le projet nucléaire de Ninh Thuân (Centre) marque un tournant décisif pour accélérer le développement énergétique du pays.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information, Trân Quôc Nam, président du Comité populaire de Ninh Thuân, a abordé les défis et les perspectives de la sécurité énergétique du pays, dont sa province est un acteur majeur.

L’AN de la XVe législature a adopté la Résolution visant à relancer le projet d’énergie nucléaire à Ninh Thuân. Pourriez-vous nous partager les impressions de l’administration et de la population locales après cette nouvelle ?

Lorsque l’AN de la XIIe législature avait adopté, en 2009, la Résolution N°41 sur la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân, l’organisation locale du Parti, l’administration et la population avaient largement soutenu le projet et s’étaient coordonnés efficacement, jusqu’à ce que l’AN de la XIVe législature adopte la Résolution N°31, qui mit un coup d’arrêt au projet.

Depuis lors, les habitants des zones concernées par le projet ont été confrontés à des défis quotidiens et souhaitaient ardemment une stabilisation de leur cadre de vie et de leurs moyens d’existence.

La décision de l’AN de relancer le projet a suscité un élan d’unanimité au sein de la province, où le Parti, l’administration et les citoyens sont déterminés à soutenir cette nouvelle orientation.

L’approbation par l’AN de la relance du projet est un événement majeur pour Ninh Thuân. Ce projet arrive à point nommé pour répondre aux enjeux énergétiques du pays, notamment en matière de développement durable et d’approvisionnement en énergie propre à l’horizon 2030, 2045 et au-delà.

Ninh Thuân est déterminée à apporter sa pierre à l’édifice et à s’unir à l’ensemble du pays pour concrétiser l’ambitieux projet de développement national lancé par le secrétaire général Tô Lâm, celle d’une nouvelle ère, l’ère d’ascension nationale.

Photo : VNA/CVN

Lorsque l’AN de la XIVe législature avait publié en 2016 la Résolution N°31 arrêtant le projet, quelles difficultés la province a-t-elle rencontrées ? Quelles solutions ont été adoptées pour stabiliser la vie des habitants des zones concernées ?

Le 26 novembre 2016, l’AN a publié la Résolution N°31 de suspendre la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân. La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie a non seulement entraîné une révision des plans de développement, mais a également eu des répercussions négatives sur les infrastructures des communes concernées, en particulier celles de Phuoc Dinh et Vinh Hai, en attente de leur relocalisation. Les habitants des zones concernées ont dû faire face à des conditions de vie difficiles pendant cette longue période d’attente, et aspirent vivement à une relocalisation rapide pour retrouver un cadre de vie stable.

Afin d’instaurer un dialogue constructif avec les populations locales, la province a organisé des réunions d’information pour expliquer les raisons de l’arrêt du projet. Ces échanges ont permis de dissiper les doutes et de favoriser l’adhésion à ce choix politique.

Afin de soutenir les populations locales et de favoriser le développement des régions concernées par le projet, l’État a alloué un budget de 273 milliards de dôngs en 2024. Ces fonds, combinés au budget local, ont permis de financer 17 projets, notamment dans le transport et l’éducation.

En attendant la concrétisation du projet, la priorité absolue est d’améliorer les conditions de vie des populations locales en leur assurant un accès aux services de base et en soutenant leurs activités économiques.

Avec le redémarrage de ce projet clé du pays, quelle stratégie la province compte-t-elle déployer ?

La province mettra en place des consultations citoyennes régulières pour recueillir les avis et les préoccupations des habitants des zones concernées. Parallèlement, elle demandera l’autorisation d’adapter son plan directeur de développement pour la période 2021-2030 afin d’intégrer le projet de centrale nucléaire dans sa vision à long terme.

La province définira également des stratégies de développement pour différents secteurs, révisera les scénarios de développement futurs et adaptera les plans d’aménagement du territoire afin d’optimiser la mise en œuvre du projet.

Photo : CTV/CVN

Quelles propositions la province fera-t-elle au Comité central du Parti lorsque le projet sera mis en œuvre ? Quelles répercussions attendez-vous du projet pour le développement futur de la province ?

Face aux enjeux du développement, la province de Ninh Thuân a pris l’initiative de solliciter un soutien accru des autorités centrales en proposant la création de groupes politiques spécialisés. Le plan d’investissement prévoit notamment de renforcer le réseau électrique, de subventionner les tarifs d’électricité pour les ménages, d’améliorer les hôpitaux et les écoles, de développer les infrastructures routières et portuaires, de promouvoir le tourisme durable et de soutenir les entreprises locales.

La province sollicitera des partenariats pour investir dans des infrastructures de transport essentielles à la connectivité régionale et interrégionale fin de créer des axes de développement clés favorisant l’essor industriel, commercial et touristique, tant au niveau local que régional. Cela donnera un coup de fouet à la croissance économique et réduira les disparités régionales.

Ce projet, d’envergure nationale et bénéficiant d’un financement important, constitue un investissement stratégique qui sera un moteur essentiel du développement socio-économique de la province, et à plus grande échelle, du pays.

Công Thu - Nguyên Thành/CVN