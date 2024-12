Énergie nucléaire, une solution future

Alors que le Vietnam fait face à une croissance rapide de la demande énergétique et à des objectifs climatiques ambitieux, l’énergie nucléaire s’impose comme une option incontournable. Toutefois, cette transition nécessite une planification rigoureuse et un consensus national.

>> Le nucléaire, un enjeu d’avenir pour le Vietnam

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Vietnam, confronté à une demande croissante en énergie et engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050,

réactive le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, longtemps suspendu. Cette décision s’inscrit dans un contexte où la diversification des sources d’énergie et la sécurité énergétique sont cruciales pour le développement durable du pays.

Levier stratégique

Selon les prévisions du Plan de développement électrique VIII, la capacité électrique installée du pays devrait passer de 80 GW actuellement à environ 500 GW en 2050. Dans ce contexte, l’énergie nucléaire apparaît comme une option viable, offrant une source stable et sans émissions directes de gaz à effet de serre. Cette technologie est perçue comme une réponse stratégique à ces défis.

Comme l’a rappelé le gouvernement, elle répond au double objectif de fournir une base énergétique solide tout en minimisant l’empreinte environnementale. “Des pays comme le Japon, malgré des incidents historiques, continuent à miser sur le nucléaire pour répondre à leurs besoins énergétiques croissants”, a souligné le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân.

Le Vietnam, bien que novice dans ce domaine, bénéficie d’une conjoncture favorable avec des technologies de troisième et quatrième générations garantissant une sécurité renforcée, a précisé le vice-ministre.

Bùi Quôc Hùng, directeur adjoint du Département de l’électricité et des énergies renouvelables relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a rappelé que le développement de l’énergie nucléaire pour soutenir le développement socio-économique avait été proposé dès 2009. Cependant, en raison de contraintes liées aux ressources humaines et financières, le gouvernement avait été obligé de suspendre temporairement le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân.

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte actuel, marqué par des évolutions positives tant au niveau mondial que national, le gouvernement a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce et celui des Sciences et des Technologies de poursuivre les recherches sur le développement de l’énergie nucléaire, a-t-il ajouté.

Selon lui, le ministère de l’Industrie et du Commerce a également mis en exergue l’importance de développer l’énergie nucléaire dans un avenir proche, afin de garantir la sécurité énergétique et de promouvoir un développement durable. “Les modalités de développement seront soigneusement étudiées et évaluées de manière approfondie dans le Plan électrique VIII”, a-t-il informé.

Défis techniques et humains

L’intégration de l’énergie nucléaire nécessite également des réformes législatives et institutionnelles. Le ministère de l’Industrie et du Commerce propose de réserver à l’État le monopole sur l’investissement, la construction et l’exploitation des centrales nucléaires. Cette centralisation vise à garantir la sécurité nationale et la fiabilité des projets, tout en alignant le développement nucléaire sur les plans énergétiques globaux du pays.

L’énergie nucléaire exige une planification rigoureuse et des investissements à long terme. Cela inclut l’identification des sites appropriés, l’évaluation des coûts et la mise en place d’un cadre législatif solide. Le succès des projets nucléaires dépendra également de partenariats internationaux pour partager des connaissances, des technologies et les meilleures pratiques.

Plusieurs initiatives de formation ont été entreprises, notamment par le biais de partenariats internationaux avec des pays comme la Russie. Ces programmes visent à former une génération d’ingénieurs nucléaires compétents, capables de gérer des centrales de manière autonome et sécurisée, a précisé le Dr. Vo Van Thuân, ex-directeur de l’Institut des sciences et technologies nucléaires.

En parallèle, l’intégration de l’énergie nucléaire dans le cadre législatif, notamment via la Loi sur l’électricité, est une priorité.

Un mix énergétique durable

Photo : AFP/VNA/CVN

D’après Nguyên Thai Son, expert de l’Association des énergies du Vietnam, le nucléaire ne se substituera pas aux énergies renouvelables mais viendra les compléter. Les énergies solaire et éolienne, bien que prometteuses, souffrent d’intermittence. Le nucléaire, en offrant une production constante, peut stabiliser le réseau énergétique et renforcer l’efficacité des énergies vertes. Cette complémentarité est essentielle pour atteindre les objectifs climatiques tout en maintenant la croissance économique.

Cependant, le développement de l’énergie nucléaire pose des défis considérables, notamment en termes d’infrastructure, de formation et de gestion des déchets. Une préparation méticuleuse est nécessaire pour établir des systèmes de gestion sûrs et durables.

En outre, l’acceptation sociale du nucléaire demeure un obstacle majeur. Malgré les assurances des experts sur la sécurité accrue des nouvelles technologies, les inquiétudes des populations liées aux accidents passés persistent. Il est donc essentiel de développer une “culture de la sécurité” au sein des équipes et des communautés locales, a recommandé Nguyên Thai Son.

Le développement de l’énergie nucléaire au Vietnam marque une étape clé dans la transition énergétique du pays. S’il est mené avec précaution et en tenant compte des préoccupations environnementales et sociétales, ce choix pourra non seulement répondre aux besoins énergétiques croissants du Vietnam mais aussi renforcer son rôle dans la lutte contre le changement climatique.

Duc Dung - Dan Thanh/CVN