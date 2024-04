Le Vietnam se classe 3e en Asie du Sud-Est pour les fonds dans les start-up

Photo : VNA/CVN

En 2023, les start-up vietnamiennes ont reçu un capital d’investissement total de 529 millions d'USD, selon le rapport sur les investissements dans la technologie et l’innovation 2024 publié lors du Forum de l’innovation du Vietnam 2024.

Singapour est en tête à la fois en nombre de transactions et en capital d’investissement total pour les start-up, suivi par l’Indonésie.

Le forum a été organisé à Hô Chi Minh-Ville le 26 avril par le Centre national d’innovation (NIC) et le Fonds d’investissement Do Ventures sous le parrainage du ministère du Plan et de l’Investissement.

Ce rapport indique également qu’en 2023, le capital d’investissement total des start-up vietnamiennes, de 529 millions d'USD, a chuté de 17% par rapport à l’année précédente.

Dans le même temps, le nombre de transactions impliquant des start-up au Vietnam a légèrement diminué de 9% à 122 transactions.

Ce déclin montre que le paysage des investissements technologiques au Vietnam continue à être affecté par les changements de l’économie mondiale.

Cependant, ce taux de réduction a été inférieur à la diminution de 35% à 345 milliards de dollars de l’investissement mondial total en capital-risque, ce qui montre que le Vietnam reste une destination attractive sur le marché des capitaux.

En 2023, près de 100 Fonds ont investi dans des start-up vietnamiennes, parmi lesquelles les investisseurs les plus actifs venaient de Singapour, suivis par les investisseurs vietnamiens.

Parmi ceux-ci, le secteur de la santé a reçu le plus d’investissements, avec une hausse de 391% par rapport à l’année précédente. Le secteur de l’éducation a également reçu des capitaux importants, en hausse de 107% sur un an.

S’exprimant lors du forum, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Trân Duy Dông a déclaré qu’en tant que pays pionnier dans le domaine de l’innovation, le Vietnam s’engage à améliorer l’écosystème national d’innovation, en attirant les investissements et les talents.

Grâce à des mécanismes politiques préférentiels et à des réglementations simplifiées, le Vietnam accompagnera les start-up, les entreprises, les organisations et les experts pour développer la science et la technologie, promouvoir l’innovation et contribuer à la croissance économique du pays.

Le Vietnam a gagné deux places dans l’Indice mondial de l’innovation en 2023, se classant 46e sur 132 pays et territoires, selon un rapport sur l’Indice mondial de l’innovation publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le Vietnam est l’un des sept pays à revenu intermédiaire ayant réalisé le plus de progrès en matière d’innovation au cours de la dernière décennie.

Ces résultats positifs sont dus aux efforts continus des organisations, des individus et des entreprises dans le travail d’innovation, a encore indiqué le responsable.

VNA/CVN