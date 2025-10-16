Le Vietnam envisage d'élargir sa participation aux opérations de maintien de la paix

Le Vietnam continuera d’étudier les possibilités d’élargir l’échelle, les formes, les types et les zones de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, selon le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên.

>> Le président vietnamien appelle à honorer la paix et à bâtir un avenir durable

>> Maintien de la paix : départ du Détachement du Génie N°4 pour Abiyé

>> Mission de paix réussie du Hôpital de campagne de niveau 2 N°6 au Soudan du Sud

Photo : VNA/CVN

Le général Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense et chef du Comité directeur du ministère de la Défense sur la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, a présidé, le 16 octobre à Hanoï, une conférence récapitulative sur la participation du Détachement du Génie N°3 et de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°6 aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

En septembre 2024, le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix a déployé l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°6, composé de 63 militaires, au sein de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), ainsi que le Détachement du Génie N°3, fort de 184 militaires, au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiye (FISNUA). Les deux unités ont achevé leur mandat et sont rentrées au pays en toute sécurité.

Saluant les réalisations remarquables des deux contingents, le général Hoàng Xuân Chiên a souligné qu’ils avaient rempli leurs missions avec excellence, tout en garantissant une sécurité absolue.

Concernant les orientations futures, il a indiqué avoir soumis au Bureau politique un rapport proposant l’élargissement de la participation du Vietnam à cinq nouveaux types d’unités : unités d’infanterie mécanisée, de communication, de police ou de contrôle militaire, de soutien aéroportuaire et d’hélicoptères de transport polyvalents.

Durant son mandat, le Détachement du Génie N°3 s’est illustré par ses performances techniques remarquables, notamment la réparation et la rénovation de plus de 300km de routes et le traitement de surfaces aéroportuaires à l’aide de la technologie K-31, réduisant ainsi les interruptions opérationnelles et économisant les ressources. Il a également participé à la construction d’infrastructures et à diverses opérations logistiques, contribuant efficacement au travail de la Mission.

L’Hôpital de campagne de niveau 2 N°6 a traité 2.650 patients, dont des cas complexes, et s’est vu félicité pour une intervention chirurgicale dépassant les standards de l’ONU. Il a aussi réalisé plus de 6.500 séances de physiothérapie, promouvant la médecine traditionnelle vietnamienne, et assuré une prévention efficace d’épidémies.

VNA/CVN