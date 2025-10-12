Congrès de l'organisation du Parti du gouvernement : un débat en groupe

Lors de la séance préparatoire du I er Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030, le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti du gouvernement, a présidé le 12 octobre un débat en groupe.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Concernant le bilan quinquennal 2020-2025, les délégués ont noté que, malgré un contexte difficile et des défis inédits, l’organisation du Parti du gouvernement a dirigé la mise en œuvre de politiques qui ont permis d'atteindre ou de dépasser 22 des 26 objectifs socioéconomiques majeurs durant la période 2021-2025. Tous les objectifs sociaux pour cette période ont été remplis.

S'exprimant au groupe de discussion N°1, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les projets de documents soumis au XIVe Congrès national du Parti comportaient de nombreux éléments nouveaux. Ils se concentrent sur de grandes orientations avec une grande faisabilité.

Le Premier ministre a insisté sur la poursuite de l'innovation pour permettre au pays de créer des percées majeures dans la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Il faut dépasser ses propres limites pour progresser, a-t-il estimé.

Le chef du gouvernement a également réaffirmé la nécessité de lever les obstacles institutionnels pour mobiliser les ressources, transformant ainsi les goulots d'étranglement institutionnels en avantages compétitifs nationaux.

Il a mentionné que le total des recettes et des économies budgétaires pour la période 2020-2025 s'élevait à environ 1,57 million de milliards de dôngs (59,67 milliards de dollars), tandis que la dette publique est passée de 44,3% du PIB en 2020 à environ 35% en 2025.

Pham Minh Chinh a affirmé que les ressources sociales sont encore considérables, et qu'il est crucial de mobiliser plus fortement l'investissement social global. Il a suggéré d'encourager les entreprises privées à participer hardiment à l'investissement dans de grands projets d'infrastructure, tels que des installations sportives de dimension internationale ou des aéroports internationaux.

À l'issue de la séance préparatoire, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l'esprit de responsabilité des délégués. Il a invité les participants à maintenir cet élan pour la session officielle du Congrès, le 13 octobre, afin d'atteindre les meilleurs résultats possibles et d'assurer une mise en œuvre efficace des résolutions du Congrès dans toutes les entités du Parti.

VNA/CVN