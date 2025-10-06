La province de Quang Tri ambitionne de devenir un pôle de croissance du Centre

La province de Quang Tri (Centre) est déterminée à devenir le nouveau pôle de croissance de la région centrale au cours des cinq prochaines années, conformément à la résolution du premier Congrès provincial du Parti, qui s’est achevé dimanche 5 octobre.

Photo : VNA/CVN

À cette fin, la résolution a défini des tâches majeures et des mesures innovantes, affirmant également l’engagement de la province à bâtir un Parti et un système politique solides et intègres, en tirant parti de la force d’une grande solidarité nationale et des aspirations au développement, en mobilisant et en utilisant efficacement les ressources et en promouvant l’innovation.

Lors du congrès, le Politburo a annoncé la nomination des membres du Comité provincial du Parti et de son Bureau permanent, ainsi que du secrétaire et des secrétaires adjoints du Comité du Parti de la province de Quang Tri pour le mandat 2025-2030.

En conséquence, Lê Ngoc Quang a été nommé secrétaire du Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030.

Dans son discours de clôture, Lê Ngoc Quang a appelé à une diffusion et une étude approfondies de la résolution du congrès auprès du public, ainsi qu’à des plans d’action urgents pour la mettre en œuvre.

Il a exhorté tous les membres du Parti à développer pleinement leur sens des responsabilités, à cultiver leurs valeurs morales et leur style de vie, à concentrer leurs compétences intellectuelles et leur leadership, à joindre l’acte à la parole, à renforcer la solidarité et à encourager la population à perpétuer les traditions de la patrie héroïque de Quang Tri.

Ils doivent cultiver l’esprit d’autonomie, de développement personnel, de dynamisme et de créativité, et œuvrer ensemble et avec unité pour faire de Quang Tri un nouveau pôle de croissance dans le Centre.

VNA/CVN