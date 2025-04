Potentiel de coopération Vietnam - Inde dans l’industrie textile

Photo : VNA/CVN

En 2024, le Vietnam s’est classé troisième exportateur mondial de textile-habillement, avec un chiffre d’affaires atteignant 44 milliards de dollars. L’Inde, elle, s’est imposée comme premier fournisseur mondial de matières premières, notamment de coton et de fil de coton, selon le Bureau commercial du Vietnam en Inde.

D’après le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, l’Inde bénéficie d’une industrie textile historique, reposant sur une large variété de fibres naturelles telles que le coton, le jute, la soie, la laine, ainsi que des fibres synthétiques comme le polyester et le nylon. Elle produit une gamme diversifiée de textiles : polyester, rayonne, acrylique, fibres mélangées..., et se positionne comme le premier exportateur mondial de produits textiles synthétiques et mixtes. À ce titre, l’Inde représente un marché stratégique pour les matières premières du secteur textile vietnamien.

Photo : VNA/CVN

L’augmentation des importations en provenance de l’Inde permettrait non seulement de diversifier les sources d’approvisionnement, mais aussi de réduire les coûts de 22 à 27%, grâce aux incitations fiscales offertes par l’Accord de libre-échange ASEAN - Inde (AIFTA).

Surmonter les perturbations du commerce mondial

Afin de consolider la coopération bilatérale dans ce secteur, Bùi Trung Thuong a avancé trois propositions concrètes.

Premièrement, la création d’un fonds d’investissement conjoint de 500 millions de dollars, alloué à l’établissement de filatures dans le sud de l’Inde et le nord du Vietnam, ainsi qu’à des centres de recherche dédiés aux textiles intelligents à Hô Chi Minh-Ville et Bangalore.

Deuxièmement, la signature d’un accord fiscal préférentiel, visant à alléger les charges liées à l’import-export pour les entreprises et à accroître leur compétitivité sur la scène internationale.

Troisièmement, la mise en place d’un Fonds d’innovation textile-habillement Vietnam - Inde (VITEX), destiné à financer des projets de recherche collaboratifs axés sur les technologies vertes, les techniques et les matériaux recyclés.

Photo : VNA/CVN

Confrontés aux nouvelles politiques fiscales des États-Unis, susceptibles d’accroître les coûts d’exportation vers ce marché essentiel, le Vietnam et l’Inde doivent réagir promptement. Cette adaptation requiert un renforcement de leur coopération régionale, tout en explorant de nouvelles opportunités avec des partenaires tels que l’Union européenne, le Japon et la République de Corée.

Dans le contexte actuel de restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, la coopération ne constitue pas seulement une opportunité, mais une nécessité pour que les deux pays puissent surmonter les perturbations du commerce mondial, tout en conduisant la transition vers une croissance verte et durable dans l’industrie du textile-habillement.

VNA/CVN