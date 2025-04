Rechercher des opportunités commerciales et d'investissement

Vietnam - Brésil

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, a rappelé que depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1989, la coopération bilatérale s'est renforcée dans de nombreux domaines, notamment la mise en place d'un partenariat stratégique le 17 novembre 2023.

Le Brésil est le premier pays avec lequel le Vietnam a établi un partenariat stratégique en Amérique du Sud, tandis que le Vietnam est le premier partenaire stratégique du Brésil en Asie du Sud-Est, a noté le diplomate.

Il a également indiqué que lors de la visite du président Luiz Inácio Lula da Silva au Vietnam fin mars, les deux parties ont publié une déclaration sur le programme d'action sur la mise en œuvre de leur partenariat stratégique pour la période 2025-2030, faisant de ce séminaire un événement important pour la promotion des liens économiques, commerciaux et d'investissement entre les deux pays.

En marge du salon ANUGA 2025, des entreprises brésiliennes et vietnamiennes ont exploré les opportunités et les stratégies pour renforcer leur coopération économique et commerciale.

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Vietnam - Brésil (LATAM), Victor Key, a rappelé la position du Vietnam comme premier partenaire commercial du Brésil en Asie et a souligné l'intérêt des entreprises brésiliennes pour des collaborations commerciales et d'investissement, avec l'objectif d'atteindre 10 milliards de dollars d'échanges bilatéraux d'ici deux ans.

Le salon ANUGA 2025, qui a lieu du 8 au 10 avril, permet de découvrir une variété de produits alimentaires et de boissons typiquement vietnamiens, tels que les nouilles instantanées, les conserves, les graines de fruits secs enrobées de chocolat, le thé, le café et les céréales nutritives. L'événement rassemble 500 entreprises de 23 pays et attire plus de 16.000 visiteurs.

VNA/CVN