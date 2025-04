Booster les échanges commerciaux entre le Vietnam et Cuba

"Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Cuba le 2 décembre 1960, les deux pays n’ont cessé de resserrer leurs liens d’amitié traditionnels, se soutenant lors des forums internationaux et coopérant dans tous les domaines, en particulier ceux du commerce et de l’investissement", a souligné Hoàng Quang Phong, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) lors du forum d’affaires Vietnam - Cuba, co-organisé le 2 avril à Hanoï par l’ambassade de Cuba et la VCCI.

Actuellement, les exportations vietnamiennes vers Cuba se diversifient, incluant des produits essentiels tels que riz, équipements électriques et électroniques, vêtements, chaussures, produits cosmétiques, matériaux de construction et articles de bureau. Parmi ces produits, le riz, les biens de consommation, les matériaux de construction et les engrais se distinguent par leur valeur économique élevée et leur popularité auprès des consommateurs cubains, qui apprécient leur qualité et leur design.

Le riz vietnamien aide Cuba à garantir sa sécurité alimentaire. "Ces dernières années, le Vietnam a expédié environ 500.000 tonnes de riz vers Cuba", a informé Antonio Luis Carricarte Corona, président de la Chambre de Commerce cubaine.

Relations de coopération de longue date

Vietnamiens et Cubains entretiennent des relations de coopération fraternelles et amicales de longue date, marquées par une solidarité historique et un soutien mutuel. "L’année 2025 marque le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales. Nous pouvons affirmer avec force que les deux pays ont construit une amitié profonde, mise à l’épreuve par le temps et transmise de génération en génération. Ces liens solides se traduisent par une coopération économique croissante, qui contribue significativement au développement des deux nations", a fait savoir l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes.

Le diplomate a précisé que les communautés d’affaires des deux pays avaient joué un rôle majeur dans le développement rapide de la collaboration en matière d’économie, de commerce et d’investissement.

Le forum d’affaires Vietnam - Cuba est une excellente occasion pour les entrepreneurs des deux pays de renforcer leurs échanges et de tisser des liens de partenariat.

La femme d’affaires vietnamienne Nguyên Thi Mai Liên, chargée des affaires d’une compagnie d’exportation de produits de beauté à Hanoï, a partagé que sa société expédiait des produits à base de miel vers l’Union européenne, le Japon et les États-Unis. Elle a félicité l’organisation de cette rencontre d’entrepreneurs et espéré qu’après cet événement, sa compagnie pourrait trouver des partenaires cubains.

Le Vietnam a signé 17 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux, dont l’Accord commercial Vietnam - Cuba, conclu le 9 novembre 2018 et entré en vigueur en 2020. Ce document et les engagements aux préférences commerciales facilitent les échanges commerciaux bilatéraux. Le Vietnam est le 2e partenaire commercial de Cuba en Asie. En 2024, le commerce bilatéral s’est élevé à 199,3 millions de dollars, dont 193,7 millions d’exportations vietnamiennes.

Investisseur de premier plan

Edelio Rodríguez Ordúñez, président de la société Ilimpex, spécialisée dans l’import-export, le marketing, le commerce électronique et la logistique, a déclaré, pour sa part, qu’en 2024, son entreprise avait généré un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros grâce à la vente de matières premières, principalement pour les secteurs de la maroquinerie et du textile.

Une fois les relations de coopération établies, les partenaires vietnamiens pourraient utiliser des matières premières, des usines et la main-d’œuvre cubaines pour produire des articles et les exporter vers les pays d’Amérique latine, a-t-il affirmé.

Outre le commerce, l’investissement constitue aussi un secteur de coopération prometteur. Le Vietnam est en effet le plus grand investisseur asiatique à Cuba, avec cinq projets d’envergure "contribuant à satisfaire les besoins en marchandises, à créer de l’emploi et à soutenir le développement durable de l’industrie manufacturière cubaine", a remarqué le vice-président de la VCCI.

Le président de la Chambre de Commerce cubaine, Antonio Luis Carricarte Corona, a affirmé quant à lui que récemment Cuba avait mis en place plusieurs politiques et programmes de promotion commerciale visant à relancer et à redynamiser son économie après de nombreuses années de difficultés. Le pays "s’efforce de créer un environnement favorable aux entreprises étrangères, notamment dans les secteurs du tourisme et de la vente en gros", a souligné M. Corona. Il a mis en avant les nouveaux avantages pour les entreprises étrangères investissant à Cuba, notamment le fait que l’île a signé des accords commerciaux avec plus de 20 pays de la région.

La Zone de développement spécial de Mariel (La Zona Especial de Desarrollo Mariel - ZEDM) est le projet phare de Cuba pour attirer les investissements étrangers. Fin 2022, la ZEDM avait octroyé des permis d’investissement à 62 entreprises, avec un capital total enregistré de plus de 3 milliards de dollars, dont 56 projets en activité, créant plus de 15.000 emplois.

Actuellement, plusieurs entreprises vietnamiennes ont investi dans cette zone. Avec une infrastructure moderne et bien connectée, la ZEDM offre de nombreuses opportunités aux investisseurs étrangers, vietnamiens en particulier.

Cuba sert également de pont pour connecter les investisseurs et les entreprises avec les marchés d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Amérique du Sud, qui offrent un grand potentiel de croissance.

À noter que le forum d’affaires Vietnam - Cuba s’inscrivait dans le cadre de la 34e Foire commerciale internationale du Vietnam (Vietnam Expo 2025), tenue du 2 au 5 avril à Hanoï.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN