La Foire d'automne 2025 : rencontre avec les équipes de trois films à succès

Dans le cadre de la première Foire d’automne 2025 à Hanoï, les amateurs du septième art auront l’occasion de rencontrer les équipes artistiques de trois films : Mưa đỏ (Pluie rouge), Tử chiến trên không (Combat mortel dans le ciel) et Mùi phở (Le parfum du phở).

Ces œuvres, qui célèbrent l’esprit national tout en abordant des thématiques humaines profondes, figurent parmi les productions marquantes du cinéma vietnamien contemporain.

La rencontre se tiendra le 2 novembre, de 17h00 à 19h00, sur la scène centrale du Centre national des expositions à Đông Anh. Y participeront les acteurs Nhât Hoàng, Dinh Khang, Hua Vi Van et Hạ Anh (du film Mưa đỏ), Bao Dinh et Xuân Phúc (Tử chiến trên không), ainsi que l’artiste émérite Xuân Hinh (Mùi phở).

Selon le Département du cinéma, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Mưa đỏ et Tử chiến trên không créent un véritable “phénomène” à la Foire d’automne, les billets gratuits pour leurs projections s’épuisant aussitôt mis en ligne.

Mưa đỏ, inspiré d’événements historiques, retrace la détermination, l’esprit de résilience et les sacrifices des soldats à travers des scènes poignantes. Le film met en lumière la figure du soldat de l’Oncle Hô, symbole de l’héroïsme révolutionnaire.

Tử chiến trên không met en scène des combats aériens intenses, rendant hommage au courage des forces de défense aérienne.

Quant à Mùi phở, dont la sortie est prévue pour le Têt (Nouvel An lunaire) 2026, il s’agit d’une œuvre à la fois légère et profonde sur le peuple vietnamien, où le phở devient un symbole de mémoire, de foyer et d’humanité.

VNA/CVN